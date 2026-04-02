輝達在中市佔衰退至不到6成　華為成中國AI晶片最大贏家

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

在美國出口管制影響下，中國半導體廠商正快速搶占本土AI晶片市場。根據IDC數據，2025年中國AI伺服器GPU出貨量約400萬顆，其中本土業者已拿下41%市占，顯示「去美化」策略逐步發酵。

報告指出，NVIDIA仍以約55%市占居冠，全年出貨約220萬顆，但相較制裁前高達95%的壟斷地位，已明顯下滑。

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根據外媒Tom'sHardware報導，在中國業者中，以華為表現最為突出，全年出貨約81.2萬顆AI晶片，市占接近20%，穩居本土龍頭。華為近期更推出Atlas 350 AI加速器，宣稱效能可達NVIDIA H20的近3倍，持續強化產品競爭力。

此外，Alibaba旗下T-Head排名第三，出貨約25.6萬顆；AMD則以約16萬顆、4%市占落居其後。其他主要業者還包括百度旗下崑崙芯，以及Cambricon，各約出貨11.6萬顆。

市場變化主要受到美國政策影響。自2023年起，美方限制高階AI晶片出口至中國，迫使當地企業轉向降規版產品，如輝達H20及AMD MI308。不過，2025年4月，美國進一步全面禁止AI GPU出口，使中國業者加速採用本土晶片。

儘管之後政策多次調整，包括開放特定條件下銷售NVIDIA H200，但整體供應仍受限制，且中國官方亦積極引導需求轉向本土供應鏈。

分析指出，雖然中國AI晶片技術仍落後國際領先廠商約5至10年，但在政策扶植與市場需求帶動下，市占持續提升。未來即使美國放寬部分出口限制，NVIDIA要重回過去壟斷地位，難度仍高。