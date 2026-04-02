不追雜牌股　兩岸投資名師靠減法策略年賺4成

▲謝佳穎熱愛攝影，他形容等待光影，就像股價起漲時必須配合產業時機。

圖文／鏡週刊

美伊戰火下，台股震盪加劇，多數投資人進退失據，兩岸知名投資講師謝佳穎，卻能年年維持4成左右報酬。他掌握大盤主流風格、等待滾量突破且集中持股；這套操作心法，讓他在多空交錯中，持續穩步累積資產，成為高檔盤勢下，少數能從容應對的長線贏家。

3月初，與兩岸知名投資講師謝佳穎約在汐止山上的拱北殿，他拿出這兩年醉心的空拍機，熟練的示範升空拍攝、俯視拍攝。

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「現在流行手機攝影，大家開始懂得構圖，其實就是利用幾何觀念，布局畫面上的主題或輔助物。而大家拍照常用的3分法，與股價分析會用到的黃金分割率很類似；有時花時間等待光影變化，就好比股價起漲時，必須配合產業時機。」謝佳穎熱愛攝影，信手拈來，還能從拍攝技巧談到股市操作心法。

「構圖還有一種減法技巧，例如要拍一張旅遊照，題材太過豐富，主題就會不明確，此時要捨去過多干擾；投資也是，主流族群就聚焦指標性龍頭股，不要一線、二線都想染指。」他直言，若投資組合太過分散，績效不易凸出；甚至當大盤重挫，手上股票過多時，會手忙腳亂。「持股同時間最好不要超過3個族群。」

謝佳穎認為，今年投資變數比2025年高出很多，尤其第2季大盤變化須特別留意，理論上應進行減碼或獲利了結。「去年大盤合計上漲約25%、基期已高，對照主計處公布2025年經濟成長率為8.6%，今年台經院預估約5.8%，成長幅度放緩，就過去30多年股市經驗來看，指數有一定壓力。」

近幾年台股持續走多，謝佳穎逮住主流股波段操作，每年報酬率幾乎都維持在35%至4成左右的好成績。隨著盤勢進入高檔震盪區，他坦言，目前持股水位約6成，配合今年震盪機會大，投資心態會偏向審慎，以較長的波段操作為主。

「每年初，我都會參考外資與券商投資展望，大致擬定當年布局方向；但產業動態瞬息萬變，因此需檢視財報表現，關注公司對未來產業及獲利看法，而每季的主流族群不同，對大盤來說就是風格轉換。」謝佳穎舉例，像去年第2季高價IC設計股表現不錯，但第3季主流轉換到AI相關高價PCB（印刷電路板）及半導體特用化學，如台光電、金像電、台特化及國精化。

他表示，主流風格轉換現象每季都會發生，操作上必須評估持股與族群配置比重。簡單講，當大盤向上趨勢不變時，要釐清市場在流行什麼，為何投信持股會變換？「所以2025下半年，我調降了IC設計占比，將資金配置在台特化、國精化；並加碼記憶體，包括南亞科、華邦電、旺宏，及玻纖布族群德宏、台玻的投資比重。」

謝佳穎認為，台積電仍是目前台股最重要觀盤指標，另外包括晶圓製造族群、矽光子、ABF載板、特用化學等供應鏈，搭配上游原物料，如玻纖布、記憶體及低軌衛星題材，都是上半年觀察重點。「掌握市場主流，適時調整部位才不會流於騎驢找馬，操作也會更得心應手。」



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