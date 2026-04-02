美伊戰事動盪！債券ETF收益穩　一表看24檔配息率

▲4月除息月配息債券ETF共24檔。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

4月份公告除息月配息型債券ETF共計24檔，其中，年化配息率領先群的為非投資等級債券ETF，依序為：第一金優選非投債(00981B)年化配息率達8.14%、主動中信非投等債(00981D)8.12%、群益優選非投等債(00953B)7.61%、凱基美國非投等債(00945B)7.19%，本月年化配息率都在7%以上；其餘年化配息率達5%以上者則以長天期公債、公司債ETF為主。

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法人表示，儘管近日全球金融市場見跌深反彈，但在美伊戰爭尚未停歇之際，資產配置入宜納入債券ETF，增加債息收益，降低投資組合波動度，強化投資底氣，因應戰局拉長的局面，4月配息金額再提升的第一金優選非投債ETF的投資組合觀察，存續期達2.11年，持債殖利率達9.37%，仍是投資人搶化收益、降低投資組合波動較佳選擇。

第一金優選非投債ETF經理人王心妤指出，相較於2022年俄烏戰爭的環境相比，當時原油供不應求，油價大幅攀升80%，油價維持在100美元以上長達5個月，利率寬鬆處低檔，帶來聯準會升息決議；王心妤說明，現階段美國限制性利率區間，過去三年原油供過於求，衝突局面若緩解，將快速引導油價下滑，加上川普任內，積極升息操作應不致於出現，但高利率會持續多久，端看戰爭持續期。

王心妤強調，從非投資等級債券的體質條件觀察，JP Morgan統計，去年第四季非投等債企業獲利表現穩定，約有33%獲利優於預期，50%符合預期；加上企業利息覆蓋率達4.18倍，優於前一季的4.12倍，償債能力良好，整體財務體質穩健，今年企業再融資壓力不明顯，主要企業債務到期年限落在2028年之後，短期無迫切還款壓力，違約率可望維持低檔區。

