韓記憶體股受戰爭重創　頂尖操盤人：值得買入、局勢降溫後暴衝

▲SK Hynix,海力士、示意圖。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

一家頂尖基金操盤人認為，韓股和台股的科技板塊在中東戰爭中遭受了重創，點名韓記憶體晶片股1日雖強力反彈，但估值仍屬便宜，一旦中東局勢降溫，它們有望從中受益，可能會躋身漲幅最大的股票之列，以SK海力士而言，這一段拋售提供了一個非常好的買入機會。

根據《彭博》報導，Causeway Capital Management 的基金經理 Arjun Jayaraman 表示，三星電子和SK 海力士等領先的記憶體晶片公司有望從結束伊朗戰爭的進展中受益最多。Jayaraman管理的規模達 34 億美元的新興市場基金在過去三年中跑贏了 96% 的同類基金。

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Jayaraman在洛杉磯接受採訪時表示，在科技板塊中，尤其是韓國和台灣的科技板塊，遭受了重創，但隨著全球局勢的復甦和正常化，它們有望從中受益；他指出，即使在美國總統川普周三（4月1日）宣布美國將在兩到三周內撤出伊朗後，亞洲科技股1日普遍出現反彈，但它們的估值仍然「極具吸引力」。

Jayaraman 對韓國記憶體晶片製造商的樂觀看法與其他一些投資者在伊朗戰爭期間減持了韓國股票的看法形成鮮明對比。

3月海外投資者淨拋售了價值170億美元的三星電子和SK海力士股票。這導致三星股價下跌23%，SK海力士股價下跌24%，創下兩股自2008年以來最大的單月跌幅。

Jayaraman表示，當中東局勢「恢復某種程度的正常化」時，外國資金「毫無疑問」會回歸。「我們認為這次拋售更像是一次買入機會，所以我們並沒有賣出任何股票，」他說，「對於韓國股票，尤其是SK海力士而言，這次拋售提供了一個非常好的買入機會。」







