UBS示警！油價飆上每桶150美元　日圓會貶破175

▲瑞銀最新報告認為，國際油價猛飆，日圓承壓。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

中東戰事持續升溫，美國總統川普強硬表態將「完成對伊朗的軍事行動」，帶動國際油價急漲、亞股全面走弱。市場憂心能源供應受阻恐推升通膨壓力，連帶加劇日圓貶值風險，瑞士銀行（UBS）更示警，在油價飆上每桶150美元情境下，日圓兌美元恐進一步失控至175。

根據《彭博社》、《美聯社》報導，川普在伊朗戰爭爆發後首次全國演說中強調，美軍將持續強力打擊伊朗，並稱「核心戰略目標接近完成」，暗示軍事行動可能在短期內收尾。不過他未提及先前要求伊朗重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的期限，也未提出明確解決能源供應中斷的方案，使市場不安情緒升高。

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受此影響，國際油價明顯走揚，布蘭特原油一度大漲約5%至每桶106美元，美國西德州原油也上漲逾4%。同時亞股全面下挫，日經指數早盤跌約1.4%，韓股重挫逾3%，港股亦走弱，反映資金避險情緒升溫。

UBS在最新報告中指出，若中東衝突持續干擾供應、油價進一步飆升至每桶150美元，日圓貶值壓力將顯著加劇，美元兌日圓匯率年底可能升至175。

新出爐的報告分析，在能源價格推升通膨的情況下，日本即使動用外匯干預，也可能只是提供市場更高價位拋售日圓，卻難以改變整體走勢，反而消耗外匯存底。

UBS分析，若全球進入停滯性通膨環境，日本可能更依賴財政手段如能源補貼來抑制物價，而非單純透過匯市干預。市場也可能因此解讀，日本當局並無意強力阻止日圓走貶，進一步加劇匯率壓力。

另一方面，美股先前因市場期待戰事可能在數週內結束而反彈，標普500指數上漲0.7%，那斯達克指數勁揚1.2%，但在最新地緣政治不確定性升溫下，期貨盤已轉為走跌。分析師認為，若油價持續飆升並干擾全球供應鏈，金融市場波動恐將進一步擴大。