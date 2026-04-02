台股激情震盪！選股不選市成為主旋律　太空衛星具長線成長性

▲SpaceX升空示意圖。（圖／翻攝SpaceX網站）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普於今（2）日進行演說，提及未來2～3周將猛烈攻擊伊朗，台股開高走低，震盪幅度達900多點，野村投信表示，市場對利空逐步鈍化，資金回流具成長性的核心族群，地緣政治不確定仍高，台股短線需防範震盪加劇，而策略應回歸「選股不選市」，其中低軌衛星產業受惠於全球衛星通訊需求擴張，以及市場對今（2026）年衛星相關產業里程碑與 SpaceX 潛在上市題材的想像，長線成長趨勢明確。

野村臺灣智慧優選主動式ETF 基金(00980A)經理人游景德表示，近期記憶體族群的劇烈波動，成為市場討論焦點。Google發表的 AI 記憶體壓縮技術 TurboQuant，宣稱可將Key-Value Cache壓縮至原先的六分之一，使單位HBM的運算效率大幅提升，短線引發市場對記憶體需求可能被「效率取代」的疑慮，相關供應鏈股價一度重挫。然而，從產業與經濟學角度觀察，這類技術突破未必代表需求萎縮，反而可能是新一輪成長的起點。

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游景德進一步指出，從傑文斯悖論來看，當成本因效率提升而下降，實際需求往往不減反增，記憶體壓縮技術本質在於提升儲存與運算效率、降低單位成本，將使 AI 模型部署門檻進一步下降，刺激更多企業與應用場景導入 AI，回顧先前 DeepSeek 發佈時，市場也曾一度對硬體需求產生疑慮，但隨後 AI 模型快速擴散，反而帶動更大規模的算力與記憶體採購潮，顯示「效率提升」往往是總需求爆發的前奏，而非終點。

在光通訊方面，游景德表示，隨著 AI 與高速資料傳輸需求持續拉升，800G 光收發器的導入加速，相關供應鏈接單能見度提升，也成為盤面相對強勢族群。

野村投信投資策略部副總經理樓克望提到，半導體設備與台積電相關供應鏈，則仍處在 AI 投資循環的核心位置。先進製程與先進封裝需求延續，使設備與關鍵零組件維持較高稼動率，為中長期基本面提供支撐；相較之下，ABF載板、部分測試族群短線動能轉弱，反映市場對評價與庫存循環的調整。

整體而言，游景德表示，在地緣政治不確定性的環境下，台股短線需防範震盪加劇，但中長期仍可聚焦結構性成長題材，建議投資配置回歸基本面，避開高槓桿與循環轉弱族群，並持續關注 AI、低軌衛星、光通訊與先進製程等具長期趨勢的產業，因應市場可能出現的波動調整。

