國票金經營權大戰紀念品升級　21萬股民喜迎「高級法蘭絨毯」

▲國票金外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有逾21萬股民的國票金（2889）因今年董事改選陷經營權大戰，今（2）日公司揭露股東會紀念品「高級法蘭絨毯」展現誠意，與過去4次股東會年年送出50元超商卡大不同，股民喜迎紀念品升級。

國票金公告，今年股東會5月29日上午9點於大直典華會館光影廳召開，最後過戶日落在3月30日，今日公告已屬「蓋牌」，但因今年股東會大股東旺旺、耐斯集團與財政部泛官股勢力還難定勝負，今年紀念品價值刷波段新高，更為股民添話題。

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▲永豐金股東會紀念品也送出「永豐幸福毯」讓股民「幸福賺」。（圖／業者提供）

金控業者中，除了國票金送出高級法蘭絨毯以外，擁有43萬股民的永豐金（2890）今年特別選用北歐品牌 kippis的簡約理念打造「永豐幸福毯」。以溫暖陪伴、永續共好為概念，象徵「保溫暖、祝豐賺」，也藉由「毯」與台語「賺」的巧妙同音，傳遞美好的祝福，期盼在股東的日常生活中，都能感受到支持與陪伴。

▲華南金控115年股東會紀念品為「咖波聯名限定雙盤組」。（圖／華南金提供）

有別於永豐金、國票金送毯子給股東，擁有47萬股民的泛官股金控華南金（2890）股東會紀念品「咖波聯名限定雙盤組」，也受婆媽支持，零股也能領，且華南金股票停止過戶期間為4月20日至6月18日，投資人若想領取股東會紀念品，4月15日前買進華南金股票即可。