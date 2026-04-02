英特爾斥資142億美元　買回愛爾蘭晶圓廠股權

▲英特爾。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

根據外媒綜合報導，Intel宣布，將斥資142億美元（約新台幣4500億元）買回愛爾蘭晶圓廠Fab 34的部分股權，從Apollo Global Management手中回收先前出售的49%持股，顯示公司策略由保守轉向積極擴張。

英特爾表示，此次交易將透過現金與約65億美元新發債務支應。回顧2024年，公司曾以112億美元出售該廠49%股權，藉此籌措資金投入先進製程與全球擴產計畫。

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此次回購也象徵英特爾營運體質改善。執行長陳立武自2025年3月上任後，大幅推動成本控管，包括裁員、延後擴產及出售部分業務，使公司逐步走出低谷。

此外，英特爾近年也獲得多方資金支持，包括美國政府透過政策支持成為重要後盾，以及NVIDIA與SoftBank Group等企業投資，強化財務基礎。

財務長Dave Zinsner指出，當初出售股權是為了在財務壓力下取得彈性，「現在公司資產負債表更為穩健，財務紀律與策略也已進化」，因此選擇在此時重新掌握產能。

市場解讀，此舉也反映英特爾對AI基礎建設需求的信心升溫。隨著全球AI投資持續擴張，晶片製造能力的重要性再度提升，公司希望強化在資料中心與高效能運算領域的角色。

Fab 34位於愛爾蘭基爾代爾郡，是英特爾在歐洲的核心製造據點，目前採用Intel 4與Intel 3製程，未來將逐步導入更先進的18A製程技術，進一步提升競爭力。

英特爾指出，截至2025年底，公司持有約374億美元現金與短期投資，並已於第四季償還37億美元債務，未來也將持續降低負債水位，維持財務穩健。