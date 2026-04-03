清明連假出勤薪資一次看　周五補假周六加班給付大不同

▲勞動部。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

清明節與兒童節連假將至，不少上班族關心連假期間若需出勤，薪水該如何計算。勞動部指出，今年兒童節（4月4日）與清明節（4月5日）分別落在休息日與例假，因此依法須補假，並安排於4月3日（周五）與4月6日（周一），形成4天連假。

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勞動部說明，連假期間出勤，依不同假別給付標準差異明顯。以4月3日（周五）為國定假日補假為例，若勞工出勤，8小時內工資應加倍發給；若超過8小時，則須依《勞基法》第24條規定計算加班費。

至於4月4日（周六）為休息日，若勞工出勤，薪資採分段加成計算，前2小時與後續時數適用不同倍率，整體收入通常高於平日。4月5日（周日）為例假，原則上不得要求勞工出勤，除非遇有天災、事變或突發事件。

舉例來說，若月薪為3萬6000元，換算時薪約150元，在國定假日出勤8小時，可領約1200元；若為休息日（周六）出勤，依加班倍率計算，單日薪資約可達1900元。

勞動部提醒，上述情況適用於周一至周五為工作日、周六為休息日、週日為例假的常見排班模式，但實務上各事業單位排班多元，未必固定於周五或周六，補假與出勤規定仍須依勞資雙方約定。

此外，若企業欲將國定假日與工作日對調實施，也應事先取得勞工個別同意，以避免爭議。