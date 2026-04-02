Anvil Robotics獲矽谷兩億元投資　AI機器人成功賣輝達

▲Anvil Robotics今日宣布完成650萬美元種子輪募資。（圖／Anvil Robotics提供）

記者高兆麟／台北報導

實體人工智慧基礎設施科技新創 Anvil Robotics 今日宣布完成 650 萬美元（約新台幣2.08億元）種子輪募資，由矽谷硬科技（HardTech）創投 Matter Venture Partners（MVP）領投。本次資金將用於加速實體 AI 基礎設施平台的研發，並推動全球市場布局。

Anvil Robotics 成立於 2025 年 7 月，採取「矽谷 × 台灣」雙核心營運模式，結合先進 AI 創新與全球領先的製造生態系。成立半年內已出貨逾百套機器人系統 ，客戶涵蓋 NVIDIA、史丹佛大學及喬治亞理工學院等頂尖機構。Anvil Robotics也因此受到美國指標性創投的支持。

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Anvil已將台灣做為硬體研發與生產的核心據點，並與在地產業夥伴緊密合作，打造支撐實體 AI 發展的現代化供應鏈體系。透過串接軟體導向的 AI 開發能力與高速、高精度的製造體系，Anvil 能夠大幅縮短硬體迭代週期，加速智慧機器人的快速規模化。

Anvil Robotics 共同創辦人暨執行長夏一鳴（Michael Xia）表示：「實體 AI 正進入關鍵轉折點。雖然模型能力快速進步，但硬體系統—包括感測器、致動器、電力與控制系統—仍未跟上發展速度。真正的挑戰不再只是智慧本身，而是『具身化（embodiment）』。Anvil 正專注打造一套實體AI基礎設施，讓團隊能夠更快從原型走向量產，不再受限於傳統硬體系統的限制。」

此外，Anvil 持續擴展其平台能力，推出包含高速感測系統與 VR 遠端操作（teleoperation）工具等軟硬體整合方案，協助客戶團隊更有效率地進行資料蒐集、模型訓練與系統建置。

本次領投方 MVP為專注於半導體、機器人與先進製造的矽谷硬科技創投。MVP 創辦合夥人 Haomiao Huang 表示：「AI 模型的進步十分迅速，但支撐實體系統的硬體架構仍受限於過去的設計思維。下一波創新不只是元件升級，而是從致動器、感測器到製造與規模化的整體系統重構。在硬體領域，最困難的從來不是打造一個優秀產品，而是能穩定且持續地大量生產。Anvil 站在矽谷創新與亞洲最具動能的供應鏈交會點，具備以軟體速度推進硬體開發並實現規模化生產的能力，這是極具競爭力的優勢。」

展望未來，夏一鳴指出，Anvil Robotics 將持續強化平台能力，深化與台灣產業生態系的合作，並加速實體 AI 在全球市場的落地應用，目標成為實體 AI 時代的關鍵基礎設施，推動智慧機器從實驗室走向大規模應用。