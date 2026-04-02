不空喊團隊精神！永慶房屋 用「運動文化」讓服務與幸福感雙贏

▲永慶房屋的門市祕書俞芷廷、服務專員蔡雅君、經紀人員陳旻羣和李閎洋，都認同永慶將運動精神融入團隊的職場文化。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

近年來運動風潮席捲全球，人力銀行觀察指出，「制度完善」、「重視員工健康」與「團隊合作氛圍」也是轉職評估的重要指標。連續10年獲運動企業認證標章的永慶房屋，即將開跑2026年度「三大運動賽事」，不僅掀起員工備戰熱潮，也再次凸顯永慶房屋將運動精神融入管理文化的特色。

運動企業不是紙上談兵！永慶每年舉辦三大賽

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永慶房屋重視團隊合作文化，運動競賽也不是一次性活動，而是將運動變成企業文化的一部分，每年舉辦包含籃球、羽球、壘球等三大運動賽事，運動場上的默契，讓同事更了解彼此特質與節奏；而職場上的專業分工，則讓服務更有效率。

運動風氣助攻同仁減重30公斤、維持體態

任職約12年、現為組長的經紀人員陳旻羣指出，房仲服務涉及開發、銷售、帶看與客戶經營等多面向專業，「就像運動比賽，每個人都有位置與角色。」他分享，曾遇過與同業競爭的案例，雙方幾乎同時取得銷售委託。當他與屋主溝通時，組員同步記錄屋況重點、繪製格局圖等，另一人回店整理其他相關資料，在團隊分工與合作下，最終從簽約到成交僅花兩天完成！

除了培養默契，規律運動也讓員工維持良好身心狀態。陳旻羣坦言，過去曾忽略健康的重要性，體重一度突破一百公斤，直到開始規律運動及飲食控制後，才成功減重三十多公斤，不只體力變好、更健康，面對客戶也更有自信。他提到，公司推動運動風氣、舉辦運動賽事，也讓員工更容易把健康納入日常生活，「大家每週相約練球，讓運動成為生活的一部分。」

▲永慶房屋每年舉辦籃球、羽球、壘球等三大運動賽事。

團隊精神再收穫業績 打造團隊共戰文化

永慶房屋強調團隊共戰並非口號，而是來自業務模式本身對「專業分工」的高度需求。「就像在球場上，贏得勝利從來不是一個人的功勞；成交也不是一個人的功勞，而是團隊一起完成。」李閎洋經紀人員分享，剛入行時碰巧接到一通電話，有客戶對某個物件十分感興趣，但因擔心自己經驗不足，怕無法提供完善服務。於是隔天帶看時，店長、學長一同協助，最終順利成交。

當團隊內部信任度高，客戶感受到的專業度與安心感自然提升，滿意度也隨之提高。永慶房屋不只照顧員工健康，也透過運動比賽培養默契及凝聚力，把「團隊互助」的精神真正落實在職場中。2026年永慶房屋以雙北直營區朝向350店為目標，積極推動展店佈局，提供業務新人前12個月每月6萬的收入保障，持續打造幸福健康的就業環境，歡迎更多有意想突破收入天花板的人一起加入永慶的行列。