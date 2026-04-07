基金醫生：00929回歸戰場之王！

文／基金醫生 馮志源（理柏LSEG Lipper亞太區研究總監）

00929 如何上演武安侯覺醒的華麗逆襲？

近期熱門陸劇《逐玉》中，張凌赫飾演的謝征從高高在上的「武安侯」重傷落難，隱姓埋名成為「病嬌侯爺」，之後又重磅回歸成為戰場之王，這種從巔峰跌落谷底，再憑實力重披戰甲回歸戰場之王的戲碼，簡直就是復華台灣科技優息（00929）近兩年的完美寫照，也具體展現了其在劇烈市場波動下的填息韌性與優勢結構調整。

00929 在 2023 年 6 月掛牌後，一開始每月均維持極度穩定的 0.11元月配息，快速獲得廣大投資人的高度認同，緊接著2024 年上半年月配息隨著優異績效表現一路向上衝向 0.2元，年化配息率一度上攀至雙位數的巔峰，但隨著全球科技股劇烈回檔與配息政策的調整，00929開始進入了長達一年多的沈潛期，月配息一度落入 0.05 元的低潮，年化配息率墜落至僅3%，市場一度質疑00929是否已經失去原有光環，然而，這段時間正是00929重新整頓與蓄積修復力的重要時刻，就像是謝征身負重傷化名為「言正」的隱忍時期，重整旗鼓後，00929 終於迎來了屬於它的高光時刻，去年5月起，00929配息重回上升軌道，先是調升至0.07元，8月起連續三次配發0.08 元，11月再調至0.09元，今年1月調升至0.1元，3月更進一步加碼至0.11元，創下逾一年來新高，股價更一度上攀至 20.6 元的近期高點，順著這股「回升韌性」的趨勢，最新4月公告配息再次向上調升至0.13元，較上月暴力升息幅度高達18%，以3月31日收盤價19元計算，年化配息率上衝至8.2%，完全擺貼去年降息低潮，正如謝征重新披上鐵血戰甲，重掌兵權的震撼感，正式宣告「武安侯」的回歸。

基金醫生馮志源認為，在高股息ETF投資的核心邏輯中，配息高低往往只是市場行銷與新聞話題的表象，能否在除息後迅速「填息」，才是衡量一檔 ETF 戰鬥力的核心價值。當市場還在爭論ETF配息金額或配息率的高低起伏時，00929 已經向近 50 萬名股東展現了極其強韌的「填息肌肉」，00929 最令市場驚艷的，是其如同武安侯在戰場上所向披靡的填息能力。統計過去 34次除息紀錄，00929 僅有 2 次貼息紀錄，3次填息時間逾30日，總填息勝率高達 94%，更有7成的機率達成「當天填息」的光速紀錄。這意味著投資人領到的每一分股息，都是扎實入帳的獲利，而非損害淨值的「左手換右手」，即便在 2024 年下半年曾因科技股下跌而面臨貼息的窘境，但近期重整旗鼓後，股價表現脫胎換骨，有如神助。

00929 之所以能具備如此強大的韌性，關鍵在於其不斷優化的「戰隊配置」。馮志源表示，過去高股息ETF常被貼上「缺乏成長性」的標籤，但 00929 透過靈活的成分股調整，率高股息ETF之先，納入了「護國神山」台積電助陣，並結合聯發科、聯詠、華碩等優勢科技權值股，這場轉型讓 00929 蛻變為兼具「防禦性配息」與「攻擊性價差」的混血強者。這種結構優化證明了，00929高股息科技股並非弱兵，而是實力深厚的基本面精銳，當股息與價差不再是必須二選一的難題時，投資人領到的不僅是現金流，更是填補淨值缺口後的資本利得。

展望未來，00929 的配息率已從早期的雙位數神話，回歸至目前6%~8%的合理區間，這反而使00929從「短線追求超額配息」轉化為「長線合理的固定收益來源」，對於追求月月配現金流及長期資產增值的投資者來說，其填息慣性仍是其最具競爭力的核心優勢。隨著 AI 產業紅利的持續釋放，00929 所展現的「快填息、高勝率」特質，在月配息市場中依舊具備極高的資產配置價值。對於近 50 萬名股東而言，投資 00929 的心境就如同《逐玉》中的樊長玉守護言正一般，在低谷時看清其內在價值，在覺醒時共享其高光榮耀，是一場與優質科技資產併肩同行，守住心中那份財富之「玉」的修煉。

00929填息熱力圖

00929配息金額，股價與年化配息率變動圖

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