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權狀失蹤牽出借貸糾紛　永慶不動產新竹房仲助客戶解套

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲永慶不動產新竹親水文化加盟店團隊，以專業服務與細心守護，獲得網路上眾多五星好評。（圖/／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

一筆原本看似單純的房屋交易，卻在簽約後急轉直下，演變成牽涉借貸糾紛、權狀爭奪，甚至疑似詐騙的危機案件。新竹一名屋主在出售公寓過程中，接連遭遇資金壓力與外部介入，整起交易一度瀕臨崩盤，甚至陷入詐騙險境。所幸，在永慶不動產新竹親水文化加盟店長鄭建志挺住壓力，助客戶順利脫身。

據了解，屋主最初委託售屋時態度反覆，期間多次表示不賣，隨後又改口繼續出售，並不斷強調急需現金。這些異常情況，讓鄭建志在第一時間就提高警覺，懷疑屋主可能已陷入不明借貸或詐騙風險。儘管過程曲折，鄭建志仍成功替屋主媒合買方，並以410萬元順利完成簽約。未料，就在交易看似即將完成之際，屋主突然坦承：「權狀正本遺失了。」

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當屋主依程序申請補發權狀時，一名借款業者突然出面，聲稱持有權狀正本，導致補發程序立即中止。鄭建志深入了解後發現，屋主在委託售屋後，私下向對方借款，並將權狀與相關證件交付。導致整起交易全面卡死，買方資金被鎖在履約保證帳戶，屋主無法過戶恐面臨違約賠償，局勢瞬間陷入僵局。

然而更大的危機接踵而來。在交易停滯期間，有外部業者趁機介入，願意幫忙處理權狀與債務問題，但開出僅約市價一半的200萬元現金收購，試圖低價吞下房產。

面對借款業者、外部仲介的干擾，鄭建志沒有退縮，選擇親自出面協調。他多次與借款業者溝通，釐清債權關係與文件問題，最終成功說服對方交還權狀正本。在權狀歸還後，整起交易才得以重新啟動，並在清償借款後完成合法過戶程序。這筆一度瀕臨瓦解的交易，最終在鄭建志的協助下驚險落幕，成功守住買賣雙方的權益。

鄭建志表示，房仲能介入的範圍有限，但在關鍵時刻，仍應堅持站在客戶立場，確保交易在合法、安全的機制下進行。他強調，即使面對暴利誘惑或複雜局面，也必須選擇誠實與專業，才能真正保障客戶。這起案例也發不少討論，不少面臨類似借貸與交易風險的屋主，也主動尋求鄭建志團隊協助。鄭建志提醒，房屋權狀與相關文件涉及重大權益，切勿輕易交付他人，一旦處理不慎，恐讓自身陷入難以挽回的財產危機。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲鄭建志店長（圖左）全程協助屋主應對交易難題，從權狀補發到過戶，每個環節都以專業保障客戶權益。

#永慶不動產 #誠實房仲 #詐騙 #不動產交易 #新竹
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關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋

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