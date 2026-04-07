手刀搶進！00929配息連六升至0.13元4/20最後買進日　網讚：最強填息高股息

財經中心／綜合報導

台股高股息ETF市場百花齊放，身為月配領頭羊的復華台灣科技優息（00929）再度交出傲人成績單。最新配息公告顯示，本次配息金額上調至0.13元，創下六次配息金額調升的驚人紀錄。憑藉著優異的填息能力與優化的選股策略，00929在眾多高股息ETF中脫穎而出，在配息及績效表現上展現優勢。

根據復華投信最新公告，00929本次每受益權單位預估配發 0.13元。回顧過去一年半，00929配息金額呈現階梯式漸進成長，今年更從原本的0.09元，接連調升至0.1元、0.11元，本月再提升至0.13元，展現出強大的配息續航力。以4月1日收盤價19元估算，單次配息率約0.68%，年化配息率約8.2%，欲參與本次配息的投資人，最後買進日為 4月20日，股息預計於5月18日發放。

除了配息穩定增長，00929也展現出極強的「填息韌性」。統計顯示，00929已寫下連續 17次完成每月填息的輝煌紀錄。更令人關注的是，在這17次除息紀錄中，高達 16次是在除息當天即完成填息，僅有一次花費7個交易日，足見其成分股紮實的股價支撐力與上漲動能。

法人表示，00929今年以來績效在同類產品中表現突出的關鍵，在於去年底指數升級奏效。新版選股邏輯不再單一追逐高殖利率，而是同步納入市場能見度與法人追蹤度高的主流個股。以目前投組來看，00929已建構完整的半導體戰隊。上游納入環球晶、中美晶；中游囊括台積電、聯電及世界先進；下游則涵蓋力成、欣銓、矽格等封測大廠，更延伸至先進製程耗材商家登，緊貼現下主流題材。

除了電子股，00929也展現防禦與成長兼具的特性。例如納入環保綠能龍頭可寧衛，持股比重約 1.3%，是目前台灣規模逾千億元的高股息ETF中，持有可寧衛比重最高者，精準捕捉政策題材。

整體來看，00929透過更靈活的選股策略，將科技權值股的「跟漲能力」與高股息的「收息防禦」完美結合。在配息連六升、連17次快速填息的雙重利多帶動下，00929不僅在高股息ETF中表現優於大盤，更在多變的市場環境中，提供投資人一個兼具息收與成長性的優質選擇。

