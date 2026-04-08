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00929今年為何這麼強？配息三度上調、績效衝高股息第二　關鍵個股揭曉

台股萬馬奔騰1／蛇年封關股民齊創傳奇　23日新春開紅盤勝率四關鍵

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息ETF（00929）今年表現亮眼，不僅三度調高配息，績效也躍居高股息ETF第二名。若進一步觀察成分股表現，推升00929走揚的關鍵功臣，主要為半導體通路雙雄文曄與大聯大、精密光學檢測設備廠牧德，以及護國神山台積電。

00929自去年指數升級後，配息與報酬表現同步轉強，今年以來走勢明顯優於多數高股息ETF，配息也一路走升。從年初的0.09元，接連調升至0.1元、0.11元，如今再提高至0.13元，寫下一年多來第六次調升紀錄，配息水準也創2024年11月以來新高。以4月2日收盤價18.73元估算，單次配息率約0.69%，年化配息率約8.32%。

若從成分股表現來看，文曄（3036）與大聯大（3702）無疑是00929今年最強勢的兩大助力。兩檔個股年初以來至今(截至3月26日)，漲幅都超過60%，遠高於同期大盤15.1%的表現，成為推升00929績效的重要主力。

市場認為，在AI晶片供應仍偏緊的情況下，身為全球前二大半導體通路商的文曄與大聯大，憑藉較強的貨源調度與議價能力，成為這波科技股行情中的直接受惠者，也顯示00929所布局的科技優息股，正位處AI供應鏈的關鍵環節，享受庫存回補與需求暴增的雙重紅利。

其中文曄因AI資料中心與伺服器需求升溫，市場預估今年第一季營收將達4,750億元，年增92%。再加上完成收購Future Electronics後，全球布局更趨完整，市場對其後續營運展望也維持正向。大聯大則持續深耕5G、AI與車用電子領域，並聚焦提升營運資金報酬率與獲利能力，在外資調升評等帶動下，近期股價表現同樣強勢。

除通路股外，牧德（3563）今年同樣是00929投組中的亮點。牧德受惠AI伺服器與高階PCB檢測需求增溫，帶動營收與獲利同步走高，去年淨利率達31%，約為同業平均的10倍，展現高毛利與高技術門檻優勢，今年以來股價漲幅也達48.5%。隨著00929指數規則調整後，納入這類具技術壁壘與高獲利能力的個股，也成為支撐ETF今年以來表現的重要助力。

至於權值龍頭台積電（2330），雖然今年以來漲幅19.1%，不及前述幾檔強勢股，但在00929成分股中扮演穩定軍心的關鍵角色。台積電全面調漲2026年5奈米以下製程代工價格，反映先進製程需求仍然強勁，也有助鞏固整體科技供應鏈的獲利表現。當龍頭廠具備調價能力，代表下游需求仍具支撐，有助降低市場對旺季表現不如預期的疑慮，讓00929成分股維持相對穩定的毛利與配息能力。

整體來看，00929今年以來能在高股息ETF中維持領先，關鍵在於成分股搭上科技產業主流趨勢與AI供應鏈需求擴張，帶動股價轉強。從文曄、大聯大，到牧德與台積電，都是撐起00929今年績效與配息表現的重要要角，也讓00929在高股息ETF之中，展現出相對突出的成長與收益優勢。

關鍵字： 00929ETF配息高股息

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