「團結眷心 共創新局」中華眷村文化發展總會春季聯歡會　盼眷村文化薪火相傳

▲眷村總會春季聯歡大會席開逾100桌，上千名熱愛眷村文化的人士齊聚一堂，場面相當壯觀。（圖／中華眷村文化發展總會提供，下同）

生活中心／綜合報導

中華眷村文化發展總會「115年度春季聯歡大會」於3月28日在台北大直典華盛大舉行，以「團結眷心 共創新局」為年度主題，席開逾百桌、千人共襄盛舉，海內外的眷村子弟及各界賢達共聚一堂。前國民黨主席洪秀柱、立法院長韓國瑜、現任國民黨主席鄭麗文，以及前國防部長嚴明、前內政部長李鴻源、空軍中將傅慰孤、葛光越、立法委員王鴻薇、李彥秀等多位政軍首長、專家學者與資深演藝界人士均蒞臨出席，場面熱鬧非凡。

眷村孕育菁英，薪火代代相傳

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2023年11月成立的中華眷村文化發展總會在未受任何官方資助的情況下，完全仰賴會員與志同道合人士的無私奉獻，持續茁壯成長。總會迄今已在桃園、新竹、台中、台南、嘉義、雲林、高雄、紐約、加州、上海共10個地方成立分會，匯聚全球關心眷村文化的華人力量。總會理事長趙怡表示，中華眷村文化發展總會是由熱心推動復興眷村文化的各界人士組成，能在短時間就發展到10個分會，全賴每一位珍惜眷村文化的朋友支持，大家不求回報、只為傳承的精神，正是支撐總會走下去最大的力量。

眷村，不只是一片居所，更是孕育無數台灣社會棟樑的搖籃。趙怡說，來自眷村的第二代，在艱苦的環境中磨礪成長，帶著先人的堅毅與家國情懷，在政治、軍事、外交、文化等各領域發光發熱，為台灣作出卓越貢獻，他們的成就，正是眷村族群對這片土地最深情的回饋。

▲當天包括國民黨前後任主席洪秀柱、鄭麗文、立法院長韓國瑜等人都蒞臨現場與民眾同樂。

當天出席的立法院長韓國瑜，也是眷村子弟，他以「忠孝節義」四字概括眷村文化的核心精神，指出眷村子弟對國家忠誠、對父母至孝、對自身節操自持、對朋友仗義相挺，是儒家精神在台灣最真實的體現。他也勉勵在座鄉親，面對當前兩岸緊張、世局紛亂，眷村子弟更應謹守忠孝節義，在各自崗位上默默付出、奮力向前，讓社會看見眷村文化的價值與力量。

在台南精忠三村長大的國民黨主席鄭麗文說，眷村在那個戰亂顛沛的年代，為無數離鄉背井的軍民提供了一個安身立命、成家立業的溫暖所在。她表示，中華眷村文化發展總會記錄下我們這一代人特殊的記憶，希望經由這一代人的經歷，讓下一代人不需要再因為戰亂顛沛流離、遠離故鄉。

前國民黨主席洪秀柱亦在致詞中盛讚，中華眷村文化發展總會讓全國眷村鄉親齊聚一堂、共話家常，是非常溫暖的一件事。她感性表示，愛與團結的精神在眷村能看得最清楚，大概沒有哪一個地方、哪一個團體，能像眷村這樣將文化與愛展現得如此淋漓盡致，並表達對此次聚會的高度珍視。

大會由資深媒體人李大華與名模周丹薇共同主持，午宴則由主播哈遠儀接棒，台下亦有多位影視紅星齊聚，包括江彬、凌峰、凌蕙蕙、趙永馨、蔣黎麗、鮑正芳、鄧美芳、姚采穎等人。表演節目方面，「中華旗袍文化藝術交流學會」帶來精彩的旗袍舞蹈演出，以優雅的中華傳統服飾藝術為整場活動增添文化風采，還有多位嘉賓上台演唱，共度難忘的歡聚時光。

▲中華眷村文化發展總會理事長趙怡表示，眷村孕育了無數社會棟樑，在各領域發光發熱，為台灣作出卓越貢獻。

深耕2年有餘 成果豐碩

中華眷村文化發展總會源自高雄市國軍眷村文化發展協會，現進一步擴展為全國性社團，目的是為了凝聚更多志同道合的夥伴，將逐漸式微的眷村文化、眷村人的奮鬥精神、眷村第一代的犧牲奉獻，做出歷史的見證。同時，總會秉持「愛中華、愛國旗、愛台灣、愛和平」的共同信念，致力讓社會大眾正確認識眷村族群對台灣發展所作的歷史貢獻。

2年多來，中華眷村文化發展總會舉辦了多元豐富的活動，包括：《眷村世代對話》座談會，搭建不同世代交流的橋樑，將歷史記憶交棒給年輕族群；贊助《念念眷村》紀錄片特映會，透過影像讓大眾從文學的角度，對眷村有更多的了解；多場《回顧1949：遷台外省族群對台灣的犧牲與貢獻》系列論壇，從歷史角度還原遷台軍民的真實貢獻；2025年適逢先總統蔣中正逝世 50 週年，舉辦《蔣中正與台灣》座談會，多面向解析蔣中正對台灣的貢獻；以及眷村年貨大街、眷村音樂美食活動等，以貼近生活的方式推廣眷村文化，吸引各世代民眾參與體驗。

在媒體出版方面，總會發行季刊《眷戀之村》，並創立「眷村樂生活」社群頻道，結合歷史、故事、傳記、眷村旅遊、眷村美食等內容，透過不同媒介將眷村不同的風貌帶入大眾日常生活。

今年，中華眷村文化發展總會計畫將至台灣東部及澎湖、金門、馬祖等地成立分會。眷村第二代目前在台灣尚有80多萬人，總會將加強各行業軍眷子弟間的交流連繫；此外也將著重對眷村第三、第四代傳承中華文化，了解中國歷史。

想了解更多有關眷村的資訊，可以至中華眷村文化發展總會官網https://www.cmkataiwan.org/查詢，也可以加入「眷村樂生活」Line官方帳號，收穫全台眷村旅遊、美食、傳記、故事、文化等豐富內容！

