快訊／速食店消費2元發票爽中千萬　14張1-2月大獎發票一次看

▲統一發票示意照。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部今（2）日公告1-2月期統一發票千萬特別獎「87510041」有14名幸運兒中大獎，其中有民眾在麥當勞拿到一張消費金額2元的發票，幸運抱走千萬獎金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲統一發票1-2月千萬大獎，可點圖放大 。（圖／翻攝財政部官網）

據賦稅署公告，14張千萬特別獎中獎發票中，有高達11張消費金額未達百元，呼籲民眾拿到小額消費的發票也要注意兌獎。

依財政部公告，這期統一發票兌獎期限在4月6日至7月6日，中獎人要把握時間領獎。