75萬名股民注意！凱基金總座：股利不低於去年0.95元　全數現金

▲凱基金今日舉辦法人說明會，左起凱基投信總經理張慈恩、凱基金控財務長黃碧玲、凱基銀行總經理林素真、凱基金控總經理楊文鈞、凱基人壽總經理郭瑜玲、中華開發資本總經理南怡君、凱基證券總經理林志宏。（圖／凱基金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有75.5萬名股東凱基金（2882）於今（2）日召開法說會，總經理楊文鈞指出，股利政策應保穩定、可預期性，未來對外溝通會有很大部分在說明股利發放來源，盼投資人了解，今年股利會以現金為主，未來有特殊情況才會搭配股票股利，去年因雙重槓桿比為122%比同業高，每股配發0.85元現金股息，又搭配0.1元股票股利，總股利共0.95元，今年會向董事會建議總股利金額將不低於去年。

楊文鈞說，台灣金控股的投資人相當特殊一群，很重視股利回報，以往凱基金P/B、P/E比同業低，投資人對股利要求卻是高，這是我的錯，沒跟投資人溝通清楚，所以今年的對外溝通有很大一塊是在說明股利發放來源，讓投資人能夠了解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊文鈞說明，按每家子公司性質來區分，證券、銀行如果沒有特別因素，每年約有七成獲利可上繳金控，可作為發放股利的基礎，過去幾年，由於接軌會計制度，狀況變得比較複雜，上繳金控遊戲規則比較不清楚，當中涉及很多因素，接軌後，每家保險公司的資本適足率、流動性穩定之後，明年人壽就可以像證券、銀行一樣，有明確上繳規則。

凱基金去（2025）全年稅後淨利達300億元，每股稅後盈餘（EPS）1.74元；若排除提列外匯價格變動準備金59億元，以及歷年一次性的影響因素，年度獲利創下歷史新高，其中，凱基銀、凱基證雙雙繳出雙位數成長成績單。



凱基人壽去年稅後淨利158億元，若排除12月一次性增提稅前淨利之三成至外匯價格變動準備金的影響，全年度獲利超過200億元以上。初年度保費收入（FYP）年增33%，達772.7億元，截至去年底外匯金餘額達到433億元。在匯率會計新制下，預期未來避險成本將更為平穩。

凱基人壽接軌IFRS 17之後，開帳後的淨值比由原本的8.4%提升至9.1%，保險合約CSM餘額2350億元，佔負債比率的10%，未來將逐年釋出至損益，提升獲利的穩定度。



凱基銀去年稅後淨利68億元、年增22%，其中財富管理手續費年增率達24%，寫下連續三年成長超過20%紀錄，各類放款動能上揚，整體餘額年增11%，帶動證券交割戶餘額成長25%，進一步整體降低資金成本，凱基銀行香港分行自去年7月開業以來，累積近350戶往來客戶、存款規模達150億元。此外，凱基銀行今年2月攜手五家虛擬資產交易平台業者(VASP)，開辦虛擬資產保管試辦業務。



凱基證去年稅後淨利115.09億元、股東權益報酬率（ROE）達17.3%，優於同業表現，在股市成交量活絡的帶動下，凱基證以市場排名第二、經紀業務市占率11.2%，持續挹注穩健且具規模的手續費收入。近年凱基證券深化財富管理，截至去年底資產管理規模達3445億元，年增14%，財富管理相關營收年增20%。

凱基投信去年公募基金管理資產規模達3,119億元，位居業界前十名，今年推出凱基台灣 TOP 50 ETF (009816)，自2月3日掛牌以來表現亮眼，成交量連續兩個月奪冠，截至三月底受益人數破70萬人，基金規模更迅速突破800億元。

開發資本去年稅後淨利5億元，資產管理規模持續成長，去年底餘額達618億，管理費、手續費與利息收入等全年穩定性收益亦創歷史新高，首次在台推出專為高資產客群打造的客製化產品-開發私募股權共同投資基金，為凱基證劵WM2.0客戶提供多元創新的財富管理解決方案。

