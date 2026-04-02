美國線4/1漲價成功、每大箱漲200-300美元　下周三擬再漲300

▲美國線4月1日漲價成功，下周三還要再漲。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司推動的美國線4月1日漲價成功，每大箱(40呎櫃)調升200到300美元，美西線實收約價約2400-2500美元、美東約3400-3500美元，對長約客戶採取現貨價與長約價一比一配比，已有船公司通知本月8日要再漲300美元；馬士基網上價是美西1900美元，美東2750美元。

超大型攬貨公司指出，貨櫃船公司持續透過減班拉升運價，某聯盟本周美國西北岸航線未排航班，加上油價高漲因素，促成這次漲價上調成功。

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根據德魯里上周五公布的數據，第14周(3月28日至4月3日)至第18周(4月27日至5月3日)，預計有38班空班，706班預定出發，取消率為5%。大多數取消航班集中在東行跨太平洋航線，佔(58%)，其次是亞洲-歐洲/地中海佔26%，跨大西洋航線佔16%，馬士基與赫伯羅德合組的雙子星聯盟取消率僅1%。

在油價方面，今日新加坡船用低硫油每噸873.5元，雖已較3月9日的高檔價1200美元低27%，但仍較伊朗戰爭前2月27日的505美元高出約73%，今日上午9點(台北時間)川普就伊朗戰爭發表演說，說要把伊朗打回石器時代，油價應聲飆漲，估計明日船用燃油也會飆升。

歐洲線運價本周運價與上周相當，每大箱在2400-2900美元之間，價差頗大。