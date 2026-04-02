繳水電費雲端發票中百萬　獎落2縣市

荷莫茲海峽拼解封！油價回跌 日韓股收小紅

受荷莫茲海峽拼解封消息加持，亞洲股市今（6）日有開盤交易的日韓股多數收小紅，市場持續關注中東局勢變化與能源供應風險，而國際油價漲勢趨緩，投資氣氛略見回穩，法人認為此消息有助台股明（7）日向上。

2銀行JCB信用卡支援Google Pay 綁定刷卡祭10％回饋

滿足客戶多元化的支付需求，永豐銀、聯邦銀正式推出JCB信用卡綁定Google Pay服務，成為國內首波支援JCB卡綁定Google Pay的發卡行，永豐銀主打日本消費最高10%回饋，即日起至6月底，於日本實體通路消費 累計滿2萬元 ，享最高10%刷卡金回饋（限量，需登錄）；聯邦銀JCB卡綁定Google Pay消費，在國內累積滿200元即贈50元刷卡金回饋，JCB卡友無論是刷實體卡或綁定Google Pay付款，在韓國實體商店消費累積滿70萬韓元，登錄可享最高10%刷卡金回饋。

無畏地緣政治衝突 美資訊科技產業盈餘年增率上看37%

全球金融市場持續受美伊衝突影響，盤勢震盪餘波未歇，根據FactSet的最新估值，S&P 500指數企業今（2026）年盈餘增長上看17.1%，資訊科技產業更是引領風騷，盈餘年增長率高達37.3%，在11大產業中居冠，儘管短線仍有地緣政治衝突的噪音，但企業獲利仍為推升股市的主要動能，美國科技股後市仍可期。

本周抽籤股3檔登場 創新服務價差達65萬元

這一周將有三檔個股進行上市、櫃初次掛牌，或是現金增資股公開申購，當中以初次上櫃的創新服務（7828）抽籤價最高、價差也是最大，承銷價628元，若以上周四（2日）興櫃收盤價1285元計算，抽中潛在獲利近65.7萬元，報酬率104.6%，抽籤日於周五（10日）開始。

汎銓參展電子設備展 搶攻矽光子商機

半導體檢測廠汎銓(6830)積極布局矽光子關鍵檢測與測試技術，於2026電子生產製造設備展展出自主開發之「MSS HG」矽光子測試平。隨著CPO（共同封裝光學）與新世代高速光通訊需求快速升溫，矽光子技術由元件開發逐步邁向高頻測試與驗證階段，汎銓藉由自研測試設備切入高成長市場，進一步強化在矽光子檢測服務的競爭優勢，打造「服務＋設備」雙軌並行的營運模式，並為未來營運增添新動能。

中東戰事引發僵固性通膨 帶來能源、食品價格上漲4層面衝擊

中東地緣政治衝突，擾亂了石油生產與運輸，加深通膨壓力，PIMCO認為，這次事件可能帶來僵固性通膨，在推升通膨的同時，傷害經濟成長，將反映在能源與食品價格上漲、供應鏈與貿易流動受阻、金融環境進一步收緊、企業與消費者信心下滑等四大層面，透過地區與貨幣多元分散配置，進一步強化投資組合韌性。

6張千萬發票沒人領！173元通話費中獎 幸運兒仍未現身

今年1-2月期統一發票將在今（6）日開始給獎，不過財政部檢視去年11-12月期統一發票最大獎領取狀況，發現目前仍有6名千萬元得主尚未現身領獎，其中甚至有人只是在基隆中華電信繳交173元通話費，就幸運抱回千萬元大獎。財政部也呼籲民眾儘早對獎，以免與財神爺擦身而過。

苗栗人造雨竟挨轟「害車被淹」 水利署急發3聲明駁斥

鋒面過境竹苗地區大雨成災，有網路社群流傳「苗栗大雨都是人工造雨害的」及「人造雨把我家遊覽車淹到沒辦法動」一事，水利署今（5）日特別發出3大聲明，澄清均非事實，並請民眾不要輕信。

鴻海3月營收8037億 Q1衝破2.12兆皆刷新史上同期新高

鴻海（2317）今（5）日公告自結3月營收為8037億、累計第1季營收2兆1296億元，各較去年同期增加45.57%與29.68%，雙雙刷新歷年同期營收紀錄。第2季在AI機構仍將保持成長的趨勢下，將呈現季增、年增的表現。

大立光3月營收54億元年月雙增逾1成 Q1寫同期新高

光學元件股王大立光（3008）今（5）日公布3月營收為54.2億元，月增17.48%，年增10.77%，主要受惠於工作天數增加帶動出貨。不過市場指出，在記憶體價格上漲壓抑手機需求情況下，加上客戶端新舊機種交替，預期4月營運動能將較3月降溫。