行動力強化金融影響力　中信銀行三度榮登「永續金融評鑑」銀行業前25%殊榮

▲第三屆永續金融評鑑頒獎典禮今（2）日於台灣金融研訓院舉行，中信銀行發揮金融影響力，三度名列永續金融評鑑銀行業前段班，由金管會主委彭金隆（左）出席頒獎，中信銀行董事長陳佳文（右）代表受獎。（圖／中信銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

由財團法人台灣金融研訓院、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會及財團法人保險事業發展中心，配合金融監督管理委員會（簡稱「金管會」）綠色及轉型金融政策共同辦理的「第三屆永續金融評鑑」頒獎典禮，今（2）日於台灣金融研訓院舉行，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）延續「永續成長、責任營運、共榮社會」三大主軸，再度拿下銀行業前25%殊榮，中國信託銀行連續三年蟬聯永續金融評鑑前25%，展現永續治理、環境行動對臺灣社會的共好影響力。

金管會主委彭金隆今日擔任頒獎貴賓，中信銀行董事長陳佳文代表受獎。陳佳文董事長表示，中信銀行2019年宣布遵循聯合國責任銀行原則（Principles for Responsible Banking, PRB）並簽署赤道原則，持續強化永續金融治理，呼應主管機關與各界對金融業永續作為的期待。中信銀行在本屆評鑑的「永續發展（綜合指標）」與「環境」兩大面向表現依舊亮眼，多項指標受到高度肯定；在氣候風險、淨零轉型、自然資源保護、普惠金融、治理與內控等重要議題展現成效，再次彰顯中信銀行積極將ESG（Environmental, Social, Governance）整合金融商品設計、風險管理、科技能力與社會影響力的穩健實力。

中信銀行2022年起推動碳管理，將節能減碳納入服務流程，2025年個人金融全產品線取得碳足跡相關認證，將環保理念與數位支付流程結合，透過帳戶跨境支付與跨境貨到付款等創新服務，減少紙本作業、降低交易風險，展現落實淨零目標的決心。中信銀行推動「Net-Zero Go減碳起步走」專案，將企業轉型路徑分為「Starter永續初學者、Mover永續進階者、Flyer永續先行者」，依永續成熟度提供客製化減碳解方，協助企業將減碳壓力轉化為綠色競爭力，中信銀行2025年責任授信餘額維持雙位數成長，並與143家企業深度合作，共同邁向淨零碳排的新里程碑。

此外，中信銀行提供多元族群金融友善服務，包括ATM與APP全面導入大字版與無障礙設計，亦自主研發「ATM AI智能防詐提醒」，結合人臉辨識與行為分析偵測異常交易，值得一提的是，「樂齡友善ATM」在「第二屆高齡健康產業博覽會」獲得「十大高齡友善科技、產品與服務」肯定。中信銀行更與臺灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制」合作備忘錄，並捐贈「檢銀打詐平臺」，藉由科技與金融專業合作，協助司法單位第一時間掌握詐騙脈絡，守護民眾資產。

另一方面，呼應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），中信銀行長期投入社會公益並支持國內文創發展，秉持We are family品牌精神，推動慈善、反毒、體育、教育與藝文五大公益領域，為各項公益計畫設有明確關鍵績效指標、年度檢視與成效追蹤，確保資源發揮正向影響力。中信銀行主辦的「閱讀 MVP」公益活動結合閱讀與運動，攜手各地公共與校園圖書館，讓民眾以借書換票方式支持臺灣職業運動，搭起閱讀與運動的橋樑，近年更推動「愛傳球」專案，結合籃球、反毒與金融教育，攜手全臺國中慈輝班成立籃球社團或辦理體驗活動，提升家庭功能薄弱的孩子返校動力、降低中輟風險，獲教育部頒發「全國中輟預防及復學輔導工作績優單位獎」。中信銀行以永續金融作為核心策略，強化治理、氣候風險管理，提升永續資訊及議合效能，攜手利害關係人打造永續金融生態圈。

