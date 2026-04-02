買麥當勞「2元塑膠袋」中千萬發票　分店曝光

▲民眾在麥當勞土城金城店購買購物袋幸運抱回千萬發票。（圖／翻攝自GoogleMaps）



記者楊庭蒝／綜合報導

2元購物袋變千萬大獎！財政部2日正式公布115年1-2月期統一發票中獎清冊，本期共開出14張1000萬元特別獎以及19張200萬元特獎。最驚人的幸運兒出現在麥當勞土城金城店，該名民眾僅花費2元購買一個塑膠購物袋，就直接把1000萬元抱回家，超狂運氣引發網友熱烈討論。

根據財政部賦稅署公布的中獎清單，本期14位千萬特別獎幸運兒中，超商與超市消費仍是大宗，佔了整整7位。除了麥當勞土城金城店的2元塑膠袋外，小額中獎案例還包括foodpanda的4元平台費發票、板橋民生路三段LOUISA COFFEE路易莎咖啡開出的80元飲品發票。

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而在200萬元特獎方面，本期共開出19張，消費金額同樣驚人地平易近人。最誇張的中獎明細出現在新北市土城區海山路的「正好停」停車場，民眾僅僅支付1元停車費，就幸運中了200萬元。賦稅署長宋秀玲表示，許多得主都是極小額消費，提醒民眾不要放過任何一張發票。

財政部提醒，本期特別獎（1000萬）號碼為「87510041」，特獎（200萬）號碼為「32220522」，領獎期間為115年4月6日至7月6日。目前加上先前幾期尚未兌領的發票，全台共有20個千萬特別獎正等待認領。賦稅署呼籲，民眾消費時應多利用電子載具索取雲端發票，除了能自動對獎與省去印花稅，還能額外享有雲端發票專屬獎的雙重中獎機會。