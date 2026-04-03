11檔金控、銀行股利出爐一次看　4檔潛在殖利率逾4％

▲王道銀潛在股息殖利率有5%以上水準。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金融股已有十一家公司公布股利分配，若以公布每股股息、昨（2）日收盤價計算，當中以王道銀（2897）潛在股息殖利率最佳，有5.17%，十三家金控股已公布股利有玉山金（2884）、元大金（2885）、國票金（2889）、永豐金（2890）、合庫金（5880）等五家，潛在股息殖利率分別為4.35%、3.93%、3.34%、3.46%、3.38%，遠東銀（2845）、上海商銀（5876）潛在股息殖利率亦有4%上。

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▲11家金控、銀行股利概況。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）

去年上市金控股整體獲利達5567億元，創下史上第三高獲利年度，增添今年股利發放的實力，十三家金控公布股利分別玉山金、元大金、國票金、永豐金、合庫金等五家，以昨天收盤價來看，以玉山金潛在殖利率最高，約4.35%，其餘四家現金殖利率都在3%以上。

玉山金去年稅後淨利342.9億元，創歷史新高， EPS 2.12元，宣布每股配發1.4元現金股利，追平2024年水準，盈餘配發率約66%，以昨日收盤價32.15元計算，現金殖利率約4.35%。

元大金去年稅淨利為365.21億元，EPS 2.74元，每股現金股息1.8元、股票股利0.4元，合計股利2.2元，創下歷史新高，以昨日收盤價45.85元計算，股息殖利率約3.93%。

國票金去年稅後淨利22.96億元，EPS 0.63元，每股配發現金股利0.5元、股票股利0.089元，股利合計0.589元，配發率約93.49%，以昨日14.95元收盤價計算，潛在殖利率3.34%。

永豐金去年稅後淨利為265億元，連續三年創新高，EPS為1.97元，宣布每股配發1.1元現金股息、0.2元股票股利，合計總股利達1.3元，為金控創立以來最高水準，相較EPS表現，盈餘配發率約66%，現金股利1.1元，也是歷史新高，以昨日31.8收盤價計算，現金殖利率約為3.46%。

合庫金去年稅後淨利214.4億元，年增8.2%，EPS為1.36元，每股配發現金股利0.8元、股票股利0.25元，合計股利1.05元，盈餘配發率約77.2%，為史上第三高，以昨日收盤價23.65元計，現金殖利率約3.38%。

至於六家已公布股利的銀行股，潛在殖利率差距比較大，王道銀去年稅後淨利31.51億元，EPS為0.62元，每股配發現金股息0.52元，盈餘配發率83.8%，以昨日收盤價10.05元收盤價計算，股息殖利率達5.17%為最高。

遠東銀（2845）、上海商銀（5876）兩家股息殖利率都有4%以上水準，遠東銀每股現金股息0.514元、股票股利0.1195元，股利合計0.6335元，配發率約68.1%，若以遠東銀昨日收盤價12.55元計算，現金殖利率約4.1%。

上海商銀去年稅後淨利148.28億元，EPS 3.06元，擬配發現金股利1.8元、股票股利0.1元，合計1.9元股利，配發率約62%，以昨日收盤價39.55元計算，潛在股息殖利率4.55%。

