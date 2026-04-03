創見首登智慧製造展　聚焦智慧影像應用與高速儲存解決方案

▲創見。（圖／翻攝自官網）

記者高兆麟／台北報導

2026 Touch Taiwan系列展將於4月8日至4月10日於台北南港展覽館盛大登場。記憶體大廠創見今年首度參展，展出嵌入式鏡頭模組、企業級SSD解決方案，以及工業級DDR5-6400記憶體模組。

創見以智慧製造應用為展出主軸，聚焦高效能運算、穩定儲存與智慧影像辨識等關鍵技術，展示最新的智慧儲存與工業應用解決方案，打造兼具高效能與高可靠性的儲存解決方案，加速邁向智慧化升級，實現永續發展的產業願景。

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創見嵌入式鏡頭模組適用於自動化生產與嵌入式系統，具備檢測、監控與影像辨識功能，靈活整合至工業電腦、POS終端、充電樁等設備，並支援日夜間清晰成像。產品相容MIPI CSI-2、USB與GMSL2介面，支援Raspberry Pi與NVIDIA Jetson平台，打造完整的智慧視覺應用方案。

創見企業級SSD採用高耐用eTLC NAND快閃記憶體，具備至少可達7K P/E擦寫次數壽命，確保長時間穩定運作，適用於高頻讀寫的工業應用環境。搭載斷電保護技術 (Power Loss Protection, PLP)，即使在突發斷電情況下，亦能維護資料完整性，協助工業設備持續穩定運行，提供高度可靠安全的儲存效能。

創見DDR5-6400工業用記憶體模組，提供高達6,400 MT/s的高效傳輸效能，顯著提升系統效能與資料處理效率，適用於長時間高負載的工業自動化環境，有效優化設備反應速度與作業流程，提升生產效率與系統運作穩定性。