布蘭特原油「現貨」飆141美元　專家：金融市場期貨報價掩蓋緊張局面

▲伊朗f封鎖荷莫茲海峽，引發全球能源價格劇烈波動、示意圖。（圖／視覺中國）

記者巫彩蓮／綜合報導

隨著美國總統川普在1 日未釋出停戰談話，國際原油急拉跳高，根據《CNBC》報導，標普全球監測資料顯示，布倫特原油「現貨」價格每桶飆升至141.36 美元，創下 2008 年金融危機以來的最高水準，高於期貨報價32.33美元，專家認為，期貨價格「幾乎給人一種虛假的安全感，金融市場掩蓋真實緊張局面」。

一般說來，市場關注原油價格鎖定期貨報價，現貨價格反映了未來10至30天內布蘭特原油的實際需求，由於伊朗封鎖荷莫茲海峽引發的巨大混亂，目前現貨供應緊張，因此，近期實際交割的原油價格居高不下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

布倫特原油「現貨」價格每桶飆升至141.36 美元，該價格比布蘭特原油期貨價格高出32.33美元；布蘭特原油期貨6 月交割的合約周四（2日）收在 109.03 美元。

Energy Aspects 創辦人Amrita Sen在接受《 CNBC》 的「The Exchange」節目採訪時表示，期貨價格「幾乎給人一種虛假的安全感，讓人覺得情況並沒有那麼緊張」。

Sen說：「你們現在看到了，但金融市場幾乎掩蓋了其他所有地方都顯現出的真實緊張局面。」她還說，目前歐洲柴油價格接近每桶200美元。

雪佛龍執行長Mike Wirth 上周警告稱，期貨價格並未反映海峽關閉對石油供應中斷的嚴重程度。Wirth 表示，「荷莫茲海峽關閉的非常真實的、實際的影響正在世界各地和整個系統中蔓延，我認為這些影響還沒有完全反映在石油期貨價格曲線中」。

