公司看履歷「超過40歲先刷掉？」　過來人搖頭：最好用的一群

▲示意圖。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友指出，聽公司一名約40歲的財務經理私下分享，企業在第一關篩選履歷時，看到年齡超過40歲的求職者，基本上連面試機會都沒有，除非具備特殊專長，否則很難列入考慮名單。原PO因此好奇問「在線的HR們，這是真的嗎？」貼文曝光後引發討論。

超過40歲履歷先被刷？



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有網友在Threads發文，公司一名40歲財務經理透露，幾乎所有公司在看履歷時，只要年齡超過40歲就會直接刷掉，因此這個年紀要找工作相當困難，除非具備特殊專長。原PO不禁好奇問，「請問在線的HR，這是真的嗎？」

貼文一出，部分網友點頭，年齡確實會影響求職機會，「這很現實，35歲過後就很難找了」、「是真的，我有招募背景，雖然業主找人標準不一，但都傾向40歲以下的，據說是比較好教」、「7年級真的到中年仍然是被打壓的一群」。

不過更多人指出，40歲以上並沒有那麼吃虧，反而常是最實用的一群人，「現在少子化嚴重、素質下降，40歲才是最好用的，不用的公司是沒錢吧」、「40歲有房貸、車貸，上有老、下有小，不會頂嘴或隨便離職」。還有過來人分享，「我40歲以上，投了10份履歷，獲得2個offer」、「42歲剛找到工作，覺得不難找欸」。

事實上，勞動部指出，為了保障國民平等就業權利，《就業服務法》已明文禁止年齡就業歧視，若求職者或受僱者認為自己因年齡遭不公平對待，可向工作所在地的勞工行政主管機關提出申訴。若雇主違規，依法可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰。