企業投保資安險成趨勢！　半導體業占比近3成最高

▲半導體產業是投保資安險最多的產業、示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者巫彩蓮／台北報導

迎接AI時代，資安風險管理已成為企業經營的核心課題。金管會保險局主任秘書劉純斌指出，已有16家產險公司提供資安保險保單，去（2025）年整體資安保險保費收入約為5.12億元，呈穩定成長，其中半導體投保佔近3成為最大宗。

根據統計，我國產險公司資安保險保費收入已由2018年8908萬元逐年提升至2025年之5.12億元，呈穩定成長趨勢。劉純斌指出，資安保險占整體產險比重略有下降，主因並非需求減弱，而是其他產業投保金額增加，使整體保險市場規模擴大，稀釋資安保險占比。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前市場上已有多家產險公司推出不同類型的資安保險商品，提供企業不同資安風險保障，包括「資訊系統不法行為保險」，主要承保被保險人因第三人不法入侵電腦系統，所致資金或其他財產的損失；其次是「資料保護責任保險」，保障因個資外洩所生對第三人依法應負之賠償責任；及「資訊安全綜合保險」，保障範圍包括被保險人受網路攻擊、電腦勒索或管理錯誤行為等所致財產損失，以及對第三人依法應負之賠償責任等。

在三大類型資安保險去年的保費收入分布上，資訊系統不法行為保險為1800萬元、資料保護責任保險最高，為4.48億元、資訊安全綜合保險則為4600萬元。

資安保險保費中占比最高產業為半導體業（約1.48億元，占比28.87%），其次為電腦及週邊設備業（約1.25億元）及金融保險業（約1億元），顯示前述三大產業面對數位化複雜性日益增強的局勢下，已意識到資訊安全之重要性並選擇投保資安保險，以提升供應鏈安全與韌性保障。



