國際油價衝上110美元　華爾街直言「川普演講簡直是一場災難」

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國總統川普當地時間1日晚間演講表示將加倍推進美國對伊朗的戰爭，導致周四（2日）油價飆升，交易員們正為一場「曠日持久」的衝突做準備，這場衝突將加劇全球能源供應本已十分嚴重的混亂局面，根據《CNBC》報導，Again Capital的創始合夥人John Kilduff更直言「川普演講簡直是一場災難」。

在川普演講後，2日紐約西德州中級原油大漲11.42美元或11.41%，每桶以111.54美元作收；布蘭特原油上漲7.87美元或7.78%，每桶以109.03美元作收。歐洲柴油期貨基準價格更是自2022年以來首度突破每桶200美元。

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《CNBC》報導，石油市場原本希望川普能在周三（1日）晚間的全國演說中提出明確的退出策略。然而，總統卻表示戰爭將持續數週，並誓言要「極度嚴厲地」打擊伊朗。

道明證券（TD Securities）高級大宗商品策略師 Ryan McKay在周四給客戶的一份報告中表示，「由於衝突預計至少會持續到四月下旬，原油價格走勢變得越來越嚴峻。」

McKay表示，到本月底，石油產量將損失近10億桶，其中包括多達6億桶原油和約3.5億桶成品油，例如航空煤油、柴油和汽油。他還說，戰爭每持續一個月，石油產量將額外損失4.5億桶。

Rapidan Energy 預測，到 6 月底，石油和成品油淨虧損總額將達到 6.3 億桶，這包括管道改道運輸、緊急庫存釋放和庫存減少。

Kloza Advisors 的獨立石油分析師 Tom Kloza 表示，目前休士頓的美國原油實體買家願意支付每桶近 120 美元的價格，比 5 月的期貨合約溢價約每桶 5.50 美元。

「那次演講簡直是一場災難，」Again Capital的創始合夥人John Kilduff告訴《CNBC》。他表示，市場正在迅速消化戰爭曠日持久和荷莫茲海峽關閉的影響。

川普在演講中並未提出美國開放荷莫茲海峽的計畫。這條至關重要的海上通道已被伊朗透過攻擊油輪有效封鎖。荷莫茲海峽連接波斯灣和全球市場。戰前，全球約20%的物資供應都經由由此水道運輸。

Rystad Energy 分析師 Matthew Bernstein 表示，由於煉油廠減產、戰前供應過剩以及國際能源總署 30 多個國家釋放緊急石油，油價未能進一步上漲。Bernstein告訴《CNBC》，市場開始將戰爭的長期影響計入價格。

「展望未來，戰前狀態將不復存在，」分析師表示。 「即使戰爭結束後，由於新的囤貨需求、荷莫茲海峽相關的保險和運費上漲，以及市場中更廣泛的地緣政治風險溢價，價格仍將得到支撐。」

由於海峽仍然關閉，石油庫存將開始面臨壓力。道明證券高級大宗商品策略師 Ryan McKay表示，油輪上的石油儲存量將迅速下降，陸上庫存最快可能在8月降至多年來的最低水準。

McKay指出，「隨著市場庫存緩衝的減少，目前亞洲出現的現貨供應緊張局面開始在全球範圍內蔓延。」他說，原油和成品油價格將在未來幾周和幾個月內面臨越來越大的上行壓力，直到高價開始抑制需求。

殼牌公司（Shell）執行長Wael Sawan上周在休士頓警告說，燃料短缺將波及全球，首先是航空燃油，然後是柴油，最後是汽油。

Sawan在3月24日由標普全球能源周舉辦的CERAWeek會議上表示，「這是一種連鎖反應。」 「我們當然首先看到南亞受到衝擊。然後這種衝擊蔓延到東南亞、東北亞，到了4月份，歐洲受到的影響會更大。」

摩根大通全球大宗商品研究主管 Natasha Kaneva在3月26日發給客戶的報告中指出，由於美國國內生產實力雄厚，因此在很大程度上不受短缺的影響。但Kaneva表示，由於依賴進口，美國西海岸，尤其是加州，可能在5月面臨供應中斷。

GasBuddy石油分析主管Patrick De Haan在社群媒體上發文稱，以目前的上漲速度，未來兩周美國零售汽油價格可能飆升至每加侖4.25美元至4.45美元，柴油價格可能上漲至每加侖5.80美元至6.05美元。

De Haan表示，汽油價格可能很快就會創下歷史新高。 2022年6月，俄羅斯入侵烏克蘭震動全球能源市場後，汽油零售價一度飆升至每加侖5.02美元的歷史新高。

獨立石油分析師、全球石油公司海灣石油公司顧問Tom Kloza表示，柴油價格飆升是目前最嚴重的問題，這應該會在第二季引發顯著的通貨膨脹。



