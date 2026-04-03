全球首檔純記憶體 ETF上市漲2.81%　南亞科、華邦電入列持股

▲人工智慧（AI）熱潮帶動記憶體需求暴增、示意圖。（圖／CFP）

記者陳瑩欣／綜合報導

人工智慧（AI）熱潮帶動記憶體需求暴增，ETF發行商 Roundhill Investments 在 2 日正式宣布，推出全球首檔專注於記憶體板塊的ETF（Roundhill Memory ETF）觀察成分股中包括台廠南亞科（2408）與華邦電（2344），而此檔ETF在美股2日首日掛牌交易以上漲2.81%作收。

Roundhill Memory ETF美股2日首掛牌以上漲0.76美元或2.81%、27.76美元作收。根據Roundhill Investments官網顯示至4月2日持股中前三大依序是美光科技、三星電子與SK海力士，此三家公司佔有該ETF規模都有逾20%水位，至於台廠南亞科和華邦電各持有3.89%與2.4%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Roundhill Investments 在新聞稿中執行長Dave Mazza表示，記憶體正在成為人工智慧生態系統的核心。隨著人工智慧規模和複雜性的不斷擴大，對高效能記憶體的需求已成為限制人工智慧發展速度的關鍵因素。此檔ETF發行是在讓投資者能夠精準地投資於為人工智慧堆疊提供該層級解決方案的公司，而這是大型半導體基金所無法實現的。

Roundhill Investments成立於2018年，是一家在美國證券交易委員會（SEC）註冊的投資顧問公司，專注於創新交易ETF，團隊已累積推出超過100檔ETF，其中包括多款市場首創產品。