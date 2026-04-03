全聯「花65元」爽中千萬！　獎落這縣市

▲全聯福利中心示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

財政部昨（2）日正式公布115年1-2月期統一發票中獎清冊，本期共開出14張1000萬元特別獎及19張200萬元特獎。其中，超市龍頭全聯福利中心再次傳出喜訊，有幸運兒僅花費65元就將千萬大獎抱回家。

花65元爽中千萬！全聯這兩間門市開出大獎

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根據財政部賦稅署公布的中獎清單，本期14位千萬幸運兒中，超商與超市消費仍佔大宗。其中，一名消費者在台中市西區美村路的全聯門市，僅花費65元購買物品便幸運中千萬獎金。此外，台北市文山區興隆路的全聯門市也開出200萬特獎，得主花費446元購買食品，讓不少婆媽直呼「太羨慕啦！」

千萬頭獎號碼「87510041」 領獎期限至7月6日

財政部提醒，本期 1000萬特別獎號碼為「87510041」，200 萬特獎號碼則為「32220522」。領獎期間為115年4月6日至7月6日。值得注意的是，財政部清查發現，加上先前幾期尚未兌領的發票，全台目前共有多達20個千萬特別獎正靜待認領，呼籲民眾趕快翻翻口袋、皮夾或檢查雲端載具，別與財神爺擦身而過。

▼統一發票1-2月千萬大獎。（圖／翻攝財政部官網）