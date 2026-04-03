確保塑膠包材不斷貨　經濟部啟動5項因應措施

▲塑膠包材不斷貨，經濟部啟動5項因應措施。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
受中東情勢影響，為確保上游原料、製造生產到市場端穩定供應，部長龔明鑫前往工廠，實地了解塑膠業者的生產與供應狀況，經濟部已啟動五項措施，確保石化產業與民生塑膠需求不中斷。
▲塑膠包材不斷貨，經濟部啟動5項因應措施 。（圖／取自經濟部臉書）
1️上游廠商擴大生產，確保內需原料足量供應
在生產端方面，中油四輕已提前於4月1日運作，乙烯產量逐步提升，並協調台塑化、台塑及台聚等業者，確保乙烯與聚乙烯足量供應國內市場。
2️優先提供生產原料，配合增產及調整品項
經濟部已協調全台20家塑膠袋、醫材及包材等塑膠製品業者，隨時依市場需求增加產量或調整產品，並優先提供塑膠粒等原料，強化供應韌性。
3️零售通路穩供貨，媒合調度市場需求
在通路與市場端，政府已與零售通路合作穩定塑膠袋等民生用品供貨，並盤點全台商圈與市場需求，媒合業者補足供應。
4️建立通報網與專線媒合供料
成立原物料供應通報網，與食藥署、七大產業公協會等單位對接，以單一窗口解決廠商缺料、缺貨問題，並有專線服務 協助製造業石化原料缺料廠商媒合，目前已有22家業者順利取得原料，確保生產不中斷。
5️中央地方攜手合作，共同解決缺料問題
同時，中央與地方政府已建立聯繫平台，主動掌握市場供需變化，並針對鋁材、瀝青等原料持續盤點庫存與尋找替代來源。
經濟部強調，從原料供應、製造生產到市場通路，經濟部將持續掌握產業動態、即時協調供需，全力確保石化料源供應穩定，守護產業運作與民生需求！
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