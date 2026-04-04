戰事多變市場波動加劇　清明節後台股上演季線保衛戰

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普演講並未消除市場疑慮，周四（2日）台股由紅翻黑，再度跌破3萬3千點大關，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，全球金融市場全皆視美伊戰爭何時停火以及油價走勢而波動，台股也在國際市場衝擊下出現大幅震盪，預期在美伊雙方未正式撤兵前，仍須持續提防行情波動，不過從歷史經驗來看，地緣衝突對股市衝擊多不致演變成長期影響，台股目前回測季線位置，反而可視為良好的分批進場布局時點。



郭明玉表示，只要今年第四季油價回落到75美元之下，而非維持在110美元的極端高價，這波油價上漲將使未來12個月全球整體通膨率上升0.8%，影響GDP約0.4%。由於此次戰爭與2021年至2022年供應鏈短缺及俄烏戰爭的通膨環境有所不同，全球供應鏈並未廣泛受衝擊，勞動市場亦遠非疫情解封初期緊張，評估油價若能逐步回落，對核心通膨之傳導效應或有其限度。



從台股基本面角度來看，郭明玉分析，在晶圓代工龍頭帶動下，台股整體企業獲利年增率預估上看32%，且現在AI趨勢擴展至生成式AI與代理式AI應用雙動能推動下，推理端算力需求快速擴張，AI產業發展重心已由單一晶圓製造，轉向供應鏈全面競爭，也就是涵蓋「製造＋封裝＋系統整合」的晶圓代工2.0(Foundry 2.0)。據統計去（2025）年全球Foundry 2.0市場營收達3200億美元，年增幅16％，預估進入今（2026）年，全球先進封裝產能年增幅將高達80％之多。



郭明玉認為，看好台灣科技產業的能見度佳，若台股能不跌破3月初低點並守穩33000點大關之上，預期戰事干擾消除、止跌回穩後，仍為台股多方投資主軸，建議可擇優布局，留意法人籌碼變化，並以晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、IP、AI伺服器、電子零組件等族群為首要選擇。

