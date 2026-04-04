微軟擺脫OpenAI依賴　拚2027自研頂尖AI模型

▲微軟。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

微軟正加速推動AI自主化，從過去高度依賴OpenAI技術，轉向自研大型模型。微軟AI執行長Mustafa Suleyman表示，目標在2027年前打造具備最先進（state-of-the-art）能力的AI模型，涵蓋文字、影像與語音等多模態應用。

過去微軟將OpenAI技術整合至Copilot與Teams等產品，但隨著雙方合約於去年重新談判後，限制微軟自行開發通用AI模型的條款已被移除，使其得以全面展開自主研發布局。

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在基礎建設方面，微軟早已著手準備。公司自去年起導入NvidiaGB200晶片叢集，建構前沿AI運算能力，並計畫在未來12至18個月內達到「前沿規模」（frontier-scale）算力水準。

產品端也已有初步成果。微軟近期推出語音轉錄模型，在全球25種主要語言中，有11種表現優於競爭對手，並具備抗噪能力，預計將導入Teams等應用，強化企業與個人用戶體驗。

微軟執行長Satya Nadella也強調，未來3至5年將持續打造領先AI模型，提升公司長期競爭力，目標實現AI技術自主。

市場分析指出，微軟此舉除強化自身產品生態，也將加劇AI基礎建設競爭，推升GPU、記憶體與儲存裝置需求。隨著科技巨頭持續擴大投資，相關硬體價格可能面臨進一步上行壓力。