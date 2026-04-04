郭台銘2大贈與藏稅務經典！　學者驚呼：霸氣總裁標籤深植人心

▲鴻海創辦人郭台銘（圖左）滿頭白髮現身，與鴻海董事長劉揚偉同框。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今年以來2大贈與行為成為稅務圈熱議話題，一是3月間豪送2500張鴻海股票給結褵18年的妻子曾馨瑩，依贈與申讓公告時估算市值5.73億元；另一件則是送出3億元獎金給鴻海員工尾牙抽獎使用，稅務學者拆解兩大贈與行為，力讚「精準的品牌修復，讓霸氣總裁的標籤再度深植人心。」

台北商業大學財政稅務系副教授黃士洲向《ETtoday》表示，郭台銘兩次贈與行為各有千秋，郭台銘送股票給配偶曾馨瑩，屬夫妻之間贈與行為，沒有贈與稅的問題。

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黃士洲同時在「稅務實例與國際租稅論壇－讓我稅/睡不著」上解析，郭台銘在運動嘉年華發出3億元獎金，並額外支付約6,000萬元的稅金，讓員工感受「實拿」的震撼。

千萬紅包「不縮水」的關鍵

10位幸運兒抽中千萬大獎，因創辦人補貼稅金，獲獎者免於負擔高額稅負，獎金全額落袋。

贈與稅 vs. 所得稅的稅務處理

此類由創辦人個人支出的獎金，實務上涉及贈與稅或機會中獎稅的補貼，郭董處理一直以來都是霸氣取向!員工拿淨額，自己扛稅額。

稅稅念

本次員工分紅定性為郭董個人贈與，贈與稅納稅義務人本就是贈與人，所以嚴格來說不是代員工繳納。

郭董是以前總裁與大股東身分，回頭給員工分紅，可有多種法律名目安排，EX：郭董回贈股票或股利給鴻海公司，公司再以薪資名目發給員工。BUT這樣的話，郭董須納贈與稅+鴻海有受贈公積與營所稅的問題，更別說員工也有薪資所得稅。

反正郭董本就要繳贈與稅，那乾脆簡化流程，郭董=>員工。雖然郭董須負擔20%贈與稅，但對員工而言，這不是薪資所得，能避開綜合所得稅的高級距。

雖說郭董身為大股東，每年都有5-60億元的股利金流，但同樣闊綽的上市公司大老闆比比皆是，卻是郭董願於公開分享。

同樣是發錢，郭董深諳「實拿感」的重要性。這6,000萬元的稅金補貼，不僅是稅務考量，更是精準的品牌修復，讓霸氣總裁的標籤再度深植人心。

結論：

稅務效率化： 透過個人贈與定性，簡化流程並規避公司端與員工端的重複課稅。

霸氣形象化： 利用股利盈餘大方分紅，將個人財富轉化為集團向心力與公眾正面形象。