台股基金Q1業績大車拼　4類型賺逾3成

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今年來，全球主要股票市場頻頻創新高，也讓股票基金績效長紅。統計今年來投信發行的台股各類股票基金平均績效表現，其中以中小型上漲34.1%居冠，其次為科技型32.74%，整體來看台股類型基金績效都打敗大盤。

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▲今年來各類台股基金平均績效。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

群益投信研究團隊表示，投資基金以定期定額介入是最為簡單方便，也具風險分散、平均成本效果的投資方式，再搭配長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼之定期定額四大金律，讓定期定額投資更加事半功倍。對於看好的市場，投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局相關基金。

群益中小型股基金經理人周立民表示，台股近期呈現高檔震盪整理格局，觀察盤面資金流向可發現，市場並未出現全面撤出情形，而是由權值型標的轉向中小型與具題材支撐族群，形成明顯的結構性輪動，顯示市場資金仍持續尋找成長機會，尤其AI供應鏈內部的資金重新配置，使盤面維持活絡度。整體而言，台股在資金輪動、基本面支撐與產業升級帶動下，短線雖有修正壓力，但中長期仍維持多頭區間，市場預期將在高檔區間整理，透過產業輪動與資金轉換延續成長動能，形成震盪中向上的盤勢結構。

群益創新科技基金經理人陳朝政表示，統計2005年以來台股歷經5個多頭行情，而電子科技創新股，也都成為台股多頭加速器，台灣科技創新領先全球脈動，因此過去20年台股多頭期間，電子指數漲幅都大勝大盤。今年市場氛圍仍將圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續且規模化的採購動能，推動AI伺服器快速成長。展望台股後市，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，中長線而言，企業獲利回到成長軌道，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法。