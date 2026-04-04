「0-6歲」綜所扣除額藏3貓膩　財部：5月報稅今年出生還不能抵

▲財政部指出，今年出生的寶寶，5月報稅時還不能抵綜所稅「幼兒學前特別扣除額」。圖為新生兒。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳瑩欣／台北報導

5月綜所稅申報即將起跑，財政部今（4）日兒童節特別宣導扶養「0-6歲」綜所稅抵扣額規定，同步揭露3大申報認知誤區，特別是「今年出生的小孩，5月報稅還不能抵扣」，呼籲家長們報稅時不要搞錯。

財政部指出，下個月即將申報 114 年度綜合所得稅，「幼兒學前特別扣除額」就是送給每一個育兒家庭最實際的支持。

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從去年報稅開始，「幼兒學前特別扣除額」擴大適用年齡從5歲提高到6歲，落實0-6歲國家一起養；同時取消排富規定，不管家庭所得多少都能適用；提高扣除額度，第1名從12萬元提高到15萬元，第2名學齡前子女及以上加碼 50%，也就是每名從 12 萬元提高到22.5萬元。

財政部臉書上也揭露制度3項特點，包括：

申報抵稅年齡：

今年是申報2025年度綜合所得稅，0-6 歲就是生日介於「2019/1/1～2025/12/31」的子女可以申報扣除

今年出生0歲嬰兒不可抵稅：

今年申報「去年度」所得稅，今年度出生的小孩雖家長有照顧支出，但要明年5月報稅時才能使用

子女加權抵稅認定：

符合0-6歲認定資格，第1名子女扣除 15 萬元，第 2 名及以上子女扣除 22.5 萬元。

假設去年度綜合所得稅申報扶養3名6 歲（含）以下子女，可扣除幼兒學前特別扣除額15 萬元＋22.5 萬元＋22.5 萬元＝ 60 萬元。

財政部舉例，假設大寶10 歲、二寶6歲、小寶3歲，可適用幼兒學前特別扣除額的子女有2名，因此可申報扣除15萬元＋22.5 萬元＝37.5 萬元。有很多家長誤會為「45萬元」（22.5萬元+22.5萬元），並不正確。