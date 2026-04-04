謝志堅：美戰機遭擊落加大伊朗戰爭變數　海峽通行費惡例不能開

▲伊朗西南部的查拉姆鎮，一群伊朗警察疑似向兩架正在低空飛行的直升機開火掃射。（圖／翻攝自X）

記者張佩芬／綜合報導

今(4)傳出美國兩架軍戰機在伊朗境內遭擊落，川普說要在3周內結束的伊朗戰爭是否會再拖延，陽明海運前董事長謝志堅表示，現在全看美國總統川普一念之間了；至於伊朗規劃對通行荷莫茲海峽船隻收取通行費一事，他認為惡例不能開，否則將來像麻六甲海峽、亞丁灣等沿岸國家都有可能有樣學樣，對國際航運貿易市場會是很大傷害。

美國民主黨籍聯邦眾議員傑米·拉斯金評論，美軍戰機在伊朗境內被擊落「是一場噩夢」，證明美國並未完全控制伊朗的領空。美國何時才能從這場戰爭中脫身，存在極大的不確定性。

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謝志堅說，川普在3月2日的記者會曾表示美國將「輕鬆取勝」，並暗示戰爭會很快結束，他也認為川普會速戰速決，結果現在戰事已經進入第36天，另原本眼看荷莫茲海峽即將開放，現在美國戰機被擊落，事情會如何發展誰都不敢預測。

不過他認為伊朗要對航行荷莫茲海峽收通行費一事對國際航運貿易生態影響太大，一旦形成惡例，多國仿效，航運貿易成本大增，全球消費大眾都要付出代價。

挪威知名海運市場分析平台Xeneta首席分析師桑德(Peter Sand)指出，荷莫茲海峽關閉五周，每個主要東西貿易通道的現貨價格都急劇上升，對全球海洋供應鏈的影響出現衝擊。

自2月底以來，從遠東到北歐和地中海的費率分別上升了31%和30%，遠東到美西的運費升了29%。中東港口的擁堵也蔓延到主要的亞洲轉運樞紐，包括新加坡港、巴生港和丹戎阿帕斯港等，給本已緊張的供應鏈增加了進一步的壓力。