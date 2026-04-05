美超微共同創辦人涉走私輝達AI設備　紐約出庭拒認罪

▲美超微執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

美超微共同創辦人廖益賢遭控協助將搭載Nvidia受管制AI晶片的伺服器非法轉運至中國，近日在紐約聯邦法院出庭時否認相關指控，案件正式進入司法程序。

根據外媒Tom's Hardware報導，同案被告、被檢方稱為「中間人」的孫廷瑋亦當庭否認罪名。法官Edgardo Ramos已將審理日期訂於11月2日。廖益賢目前以500萬美元交保，另一名被告、曾任台灣區主管的張瑞滄則尚未被美方拘押。

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美國檢方指控，三人透過東南亞一家中介公司，將美國組裝、內含出口管制AI晶片的伺服器轉售至中國，涉嫌規避出口管制。該案被視為美國政府打擊AI晶片走私行動中，規模最大、層級最高的案件之一。

起訴內容指出，涉案手法包括利用熱風槍更換伺服器序號標籤，將正常設備與無法運作的樣品對調，並搭配偽造文件出貨。檢方掌握的監視畫面顯示，相關作業曾在東南亞倉庫內進行。整體交易金額自2024年以來估計達25億美元，其中2025年4至5月出貨金額即超過5億美元。

案件於3月19日解封後，引發市場震盪，美超微股價單日重挫約33%，市值蒸發逾60億美元。廖益賢事後已辭去董事職務。

公司方面表示，三名被告確實與公司「有關聯」，但強調相關行為違反內部規範，並重申公司已建立出口管制合規機制。NVIDIA也切割表示，對於違規轉運設備不提供任何支援或服務。

此外，美國參議員Jim Banks與Elizabeth Warren已致函商務部，要求暫停所有出口至中國及東南亞中介的先進AI晶片許可。另有股東提起證券詐欺訴訟，指控公司未揭露相關風險，恐進一步擴大事件影響。