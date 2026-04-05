台灣外匯存底近20兆全球第7！超越義、法　南韓跌出10名外

▲台灣外匯存底高。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美元持續走強之際，南韓動用外匯存底穩定韓元匯率，導致外匯存底規模下滑並跌出全球前10名，為2000年以來首見；相較之下，台灣外匯存底達6055億美元（約新台幣19.4兆元），穩居全球第7，排名超越義大利、法國與沙烏地阿拉伯。

南韓外匯存底銳減

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韓媒《中央日報》引述南韓銀行（BOK）資料，截至3月底，南韓外匯存底為4236.6億美元，較前一個月減少39.7億美元，創下近11個月最大單月減幅。官方指出，主要原因在於美元升值，使以其他貨幣計價的資產在折算成美元時價值縮水。

一名南韓銀行官員表示，「外匯存底下降的主因是3月美元走強」，並補充政府同時動用部分外匯存底進場干預市場，包括透過國民年金公團（NPS）進行貨幣互換，以穩定韓元匯率。

義大利、法國超越南韓

在國際排名方面，截至2月底，南韓外匯存底為4276億美元，位居全球第12名，未能擠進前10。儘管當月存底較前月增加17億美元，但仍被義大利與法國超越。

南韓銀行分析，排名變化也與黃金計價方式有關。南韓以購買成本計算黃金價值，而義大利與法國則以市場價格計算，隨著金價上漲，兩國外匯存底因此顯著增加；義大利與法國的黃金儲備量分別排名全球第3與第4。

台灣外匯管理相對穩健

相較之下，台灣外匯存底維持穩定，截至目前達6055億美元（約新台幣19.4兆元），排名全球第7，顯示資本流動與外匯管理相對穩健。

全球外匯存底排名前列依序為，中國3.43兆美元、日本1.41兆美元、瑞士1.11兆美元、俄羅斯8093億美元、印度7285億美元、德國6633億美元、台灣6055億美元，其後為義大利5012億美元、法國4950億美元、沙烏地阿拉伯4763億美元，以及香港4393億美元。