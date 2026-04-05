荷莫茲海峽卡關拖長戰局！　油價狂飆掀全球齊漲潮

▲荷莫茲海峽（Hormuz）附近的一艘貨船。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

中東戰火持續延燒，全球能源命脈荷莫茲海峽通行受阻，衝擊正從油市快速擴散至民生與製造供應鏈。從燃料、塑膠到食品與日用品價格全面上揚，市場警告，一場由能源引爆的全球漲價潮正在成形。

《路透社》獨家報導，美國情報評估指出，伊朗短期內不太可能全面開放荷莫茲海峽，主因在於其掌握全球約五分之一石油運輸，是對美國最重要的戰略籌碼。分析認為，伊朗可能持續干擾航運以維持油價高檔，並在談判中爭取更大空間。

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中東情勢迫使油價已率先反映供應緊張。《CNBC》指出，在戰事與封鎖影響下，布蘭特原油現貨價格已飆升至每桶141.36美元，創下2008年金融海嘯以來新高，顯示短期實體供應極度吃緊。相較之下，期貨價格仍約在109美元水準，兩者出現明顯價差，反映市場尚未完全消化供應衝擊。

儘管美方曾釋出可能動用軍事力量重開航道的訊號，但專家普遍認為風險極高。荷莫茲海峽最窄僅約33公里，實際航道更只有約3公里寬，船隻與軍事目標極易遭攻擊，即使控制部分沿岸區域，伊朗仍可透過飛彈與無人機持續干擾航運。

《CNN》指出，能源供應緊縮已迅速外溢至實體經濟。石油與天然氣運輸受阻使全球供應減少約兩成，不僅推升燃料價格，也壓縮塑膠、橡膠與化學原料供應，進一步影響鞋類、服飾與食品包裝等日常商品。

亞洲成為第一波受衝擊地區。南韓出現垃圾袋搶購潮，台灣有製造商因缺乏塑膠原料而求助，日本則憂心醫療用塑膠管不足影響洗腎治療，顯示供應鏈壓力已深入民生層面。

外媒認為，即使各國釋出戰略儲油，關鍵瓶頸仍在石化原料「石腦油」短缺，且缺乏替代來源，導致亞洲多家石化廠減產甚至宣布不可抗力，供應鏈壓力持續升高。

價格壓力也快速向終端傳導。市場數據顯示，亞洲塑膠樹脂價格大幅上漲，部分包裝材料與瓶蓋價格翻倍，企業成本顯著增加，並逐步轉嫁至消費者。

金融市場同樣受到衝擊，油價飆升與戰事不確定性加劇市場波動，拖累股市表現，並推升通膨壓力，對全球經濟成長形成壓力。另一方面，各國正積極尋找替代供應來源。印度已在7年來首次恢復進口伊朗原油，顯示供應緊張已迫使能源採購策略出現轉變。

國際貨幣基金警告，這場危機的外溢效應正持續擴大，在各國吸收衝擊能力有限的情況下，全球經濟可能走向高通膨與低成長並存的局面。