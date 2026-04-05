54年紡織廠轉進特斯拉供應鏈　佳和實業再拿航太認證接軌波音





▲圖左為佳和實業董事長翁偉翔。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

老牌紡織廠佳和實業（1449）轉型再下一城。公司早已打入特斯拉供應鏈，切入電動車市場，如今再取得AS9100航太品質管理系統認證，正式跨入高門檻航太產業，市場看好有助優化毛利結構與長期營運表現。

AS9100為航太產業核心品質標準，取得認證代表企業在製程精密度、品質控管及風險管理能力達國際水準，可望與波音（Boeing）、空中巴士（Airbus）等大廠供應鏈接軌，並進一步切入高附加價值市場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

佳和指出，公司已是特斯拉（Tesla）與路虎（Range Rover）合格供應商，車用業務提供穩定出貨基礎；此次取得航太認證，則象徵技術能力由車用延伸至航太等級，從「高品質製造」進一步升級至「零缺陷管理」。

從營運結構來看，航太產業具備認證門檻高、供應鏈封閉及訂單週期長等特性，單一專案供貨時間可長達10至20年，有助帶來穩定現金流，降低景氣循環對營收波動的影響，並提升整體毛利率。

法人分析，市場上能同時打入電動車、豪華車並取得航太認證的材料廠並不多見，佳和透過跨產業技術整合，逐步建立競爭門檻，未來在機艙內裝、輕量化材料及無人機應用領域具發展潛力。

同時，在全球淨零碳排趨勢下，佳和也積極布局低碳再生材料，切入綠色航太供應鏈，隨著國際大廠對ESG要求提升，有機會爭取更高單價訂單，帶動獲利能力提升。

佳和實業董事長翁偉翔表示，取得AS9100認證，代表公司已具備生產世界級材料的能力，「這不只是轉型的重要里程碑，也讓我們能延伸汽車領域的技術基礎，進一步卡位航太市場」，未來將朝高附加價值與穩健成長方向持續推進。