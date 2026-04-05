142檔紀念品未蓋牌　華南金「咖波盤」掀卡位潮

▲股東會紀念品搶領人潮示意照。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

股東會旺季將至，目前已有142檔在股東會最後買進日尚未到期前，即採「未蓋牌」形式提前揭露紀念品內容的企業，讓投資人仍有時間評估是否參與，也被市場視為公司強化與股東互動的具體表現。在眾多紀念品中，以華南金（2880）推出的「咖波聯名雙盤組」最受矚目，因具設計感與IP話題性，成為近期投資人詢問度最高的項目，也帶動卡位意願升溫。

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▲142檔股東會紀念品，可點圖放大。（圖／ETtoday製）

《ETtoday》統計，光是本周就有51家公司股東會紀念品最後買進日落在本周內，形成一波密集卡位潮，帶動市場短線關注。

▲華南金控115年股東會紀念品為「咖波聯名限定雙盤組」。（圖／華南金提供）

從整體內容觀察，今年股東會紀念品仍以實用取向為主，除了華南金送出雙盤組搶攻菜籃族目光以外，多數公司提供超商商品卡或通路禮券，金額普遍落在50元至100元區間，而虹光（2380）送沙威隆潔淨抗菌組、揚博（2493）送出保溫保冷袋、研勤（3632）送出保裝米等，兼顧成本與使用便利性。

另有部分公司提供自家產品或日用品，如農林（2913）、毛寶（1732）等，延續品牌推廣策略；同時也有企業採購物金形式提升彈性，包括阿瘦（8443）、台鹽（1737）等，南仁湖（5905）更是直接送小墾丁住宿抵用券，增加吸引力。

整體而言，今年紀念品未見高價化趨勢，企業仍以成本控管與實用性為主軸。不過透過聯名設計與多元形式，「未蓋牌」策略搭配熱門商品，仍成功吸引投資人關注，為股東會前市場增添話題。