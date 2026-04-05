大立光3月營收54億元年月雙增逾1成　Q1寫同期新高

▲大立光董事長林恩平。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

光學元件股王大立光（3008）今（5）日公布3月營收為54.2億元，月增17.48%，年增10.77%，主要受惠於工作天數增加帶動出貨。不過市場指出，在記憶體價格上漲壓抑手機需求情況下，加上客戶端新舊機種交替，預期4月營運動能將較3月降溫。

累計大立光（3008）2026年第一季營收達155.44億元，季減9.72%，但年增6.62%，仍創歷年同期新高，顯示高階鏡頭需求仍具支撐力。

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市場分析，首季營收雖較上季回落，主要反映產業淡季效應，但在高階機種需求帶動下，整體年成長動能仍維持正向。

展望後市，法人指出，短期受記憶體價格上揚影響終端需求，加上手機產品進入新舊機種交替期，4月營收可能較3月下滑。不過，大立光在手機應用的可變光圈鏡頭出貨規劃維持不變，預計第3季仍將如期放量。

從產品結構來看，大立光3月仍以高階鏡頭為主，其中1000萬畫素以上產品占比約70%至80%為最大宗；2000萬畫素以上產品占比約10%至20%；800萬畫素產品占比約0%至10%，低於500萬畫素產品亦約0%至10%，顯示產品組合持續朝高階發展。