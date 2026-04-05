卡莉多麗「島嶼天空」迷你郵輪首航高雄港　遊台灣本島及離島

▲可載客118人的迷你郵輪「島嶼天空」今日彎靠高雄港。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

高雄港3月8日甫迎接歷年最大郵輪—地中海郵輪「地中海榮耀」（MSC BELLISSIMA）後，今(5)日上午迎來截然不同的小型郵輪—卡莉多麗(Noble Caledonia)的「島嶼天空」(ISLAND SKY)首度靠泊高雄港，成為今年第6艘首航高雄港的國際郵輪，該輪將以靈活的航行優勢，探索台灣本島及離島旅遊魅力

高雄港務分公司特別以象徵歡迎的噴水儀式隆重迎接郵輪進港，並致贈船長首航紀念牌，表達誠摯歡迎之意。

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「島嶼天空」雖為首次造訪高雄港，但其姊妹船—「卡莉多麗」(Caledonian Sky，已改名為Blue Zephyr且隸屬於Blue Zephyr Cruises旗下)曾於107年以Fly cruise模式，於基隆港搭載近百位自英國搭乘飛機到台灣的國際旅客，開展國內首次郵輪跳島旅程，展現探索型郵輪深入體驗台灣旅遊特色的獨特魅力，與台灣建立深厚的航海情誼。

「島嶼天空」總噸數4,200、船長90.6公尺、船寬15.3公尺，設計載客量118人，全船客房皆為海景套房設計，旅客於船艙內即可飽覽海上風光，船上以近1:1的船員與旅客比，提供旅客細緻周到的高品質服務。

▲高雄港務分公司蔡建郎處長(右)代表致贈首航紀念牌予卡莉多麗「島嶼天空」船長(左)。（圖／港務公司提供）

「島嶼天空」是115年高雄港國際郵輪預報中噸位最小的郵輪，小型郵輪特色在於具備靈活的航行優勢，相較大型郵輪可停靠更多元港口。

本次航程預計串聯高雄港及澎湖港，帶領旅客探索台灣本島及離島的自然景觀與人文風貌，並預計於6月23日再次造訪高雄港。

為迎接以歐美籍旅客為主的81位郵輪旅客蒞臨高雄港，高雄港務分公司與高雄市政府海洋局攜手安排熱鬧的迎賓活動，現場以節奏明快的原住民迎賓舞蹈揭開序幕，讓旅客一抵達即感受到熱情歡迎的氛圍；旅客亦隨著音樂節奏共舞，並配戴原住民頭飾合影留念，親身體驗台灣多元文化之美，留下深刻難忘的回憶。

▲高雄港務分公司以象徵歡迎的噴水儀式迎接卡莉多麗「島嶼天空」首航高雄。（圖／港務公司提供）

近年高雄港持續吸引各類型的郵輪到訪，從大型母港郵輪到小型高端郵輪，充分展現港口多元接待能力。高雄港務分公司持續優化港口軟硬體設施及通關服務品質，並深化與地方政府合作，展現港市獨特的觀光魅力，打造更具國際吸引力的郵輪旅遊環境。