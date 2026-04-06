本周抽籤股3檔登場　創新服務價差達65萬元

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

這一周將有三檔個股進行上市、櫃初次掛牌，或是現金增資股公開申購，當中以初次上櫃的創新服務（7828）抽籤價最高、價差也是最大，承銷價628元，若以上周四（2日）興櫃收盤價1285元計算，抽中潛在獲利近65.7萬元，報酬率104.6%，抽籤日於周五（10日）開始。

創新服務為本周公開申購股票抽籤價差最大、股價最高，該公司目前主要產品為MEMS探針卡自動化設備（包括自動植針、檢測、鑽孔、返修…等設備），另外IC FT測試段亦投入PoGo Pin，去年合併營收7.16 億元，每股稅後盈餘（EPS）6.33元，預計於四月下旬上櫃掛牌。

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創新服務初次上櫃申購作業於周五開始，至下周二（14日）為止，承銷價張數697張、承銷價628元，相較上周興櫃收盤價1285元，抽中報酬率逾100%。

亞元（6109）正在進行上櫃增資，抽籤截止日為周三（8）日，承銷價10.3元，相較上周五收盤12.5元，抽中每張潛在獲利2150元、報酬率20.9%，抽籤張數達1700張。

除了創新服務初次上櫃、亞元上櫃增資，聯華神通集團旗下神數（7821）將在周三（8日）至周五（10日）進行初次上市股票申購，承銷價38.5元，以上周四興櫃收盤價62.5元換算，抽中一張潛在報酬率62.3%，承銷張數2625張。

