無畏地緣政治衝突　美資訊科技產業盈餘年增率上看37%

▲美股示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

全球金融市場持續受美伊衝突影響，盤勢震盪餘波未歇，根據FactSet的最新估值，S&P 500指數企業今（2026）年盈餘增長上看17.1%，資訊科技產業更是引領風騷，盈餘年增長率高達37.3%，在11大產業中居冠，儘管短線仍有地緣政治衝突的噪音，但企業獲利仍為推升股市的主要動能，美國科技股後市仍可期。

受到戰事影響，荷姆茲海峽被封鎖多日，造成全球能源供應受阻，市場擔心油價升高，企業的營運成本將跟著壓縮到利潤，但最新數據無疑為投資市場注入一劑強心針。凱基美國Top股債平衡 ETF基金 （00980T）研究團隊表示，在股市評價遭受壓抑的環境下，預期市場將更聚焦於企業的獲利表現，在AI 與雲端運算等需求暢旺的環境下，AI 推理算力成為支撐 AI 商業價值與科技產業成長的核心動能，因此相關企業獲利前景樂觀、資訊科技產業今年預估的盈餘年增長率再超去年。

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平衡凱基美國TOP（00980T）ETF研究團隊進一步指出，AI 發展正從「模型訓練」邁向「商業落地應用」，帶動了 AI 推理需求的全面爆發。在這股龐大的推論商機中，除了超大型雲端服務供應商（CSP）囊括約 60% 的運算需求外，剩餘 40% 的市場同樣蘊藏巨大潛力，主要需求來自區域型雲端業者、工業、企業以及各國的「主權 AI」建置，美國資訊科技產業無疑仍是投資市場關注的焦點。

此外，美國聯準會（FED）於3月公布的經濟預測報告（SEP）中，亦上調了經濟成長預期，不僅反映對生產力上升的信心，更同時肯定AI將有助提高生產力，且FOMC會議釋放出經濟穩健且勞動市場具有韌性的訊息，因此聯準會的貨幣政策按兵不動、維持相對較低之政策利率。

預期美伊衝突將持續影響投資市場短期表現，平衡凱基美國TOP（00980T）以股7債3的長期投資經典配置，追求兼顧投資組合的攻擊力與防禦力，7成的股票部位聚焦那斯達克市值前10大個股，掌握今年資訊科技產業的成長動能；3成的債券部位則布局美國3-10年的中天期公債，在股市震盪之際，有望為資產配置提供下行緩衝的防護力。

