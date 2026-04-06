2銀行JCB信用卡支援Google Pay　綁定刷卡祭10％回饋

▲永豐銀JCB信用卡支援Google Pay。（圖／永豐銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

滿足客戶多元化的支付需求，永豐銀、聯邦銀正式推出JCB信用卡綁定Google Pay服務，成為國內首波支援JCB卡綁定Google Pay的發卡行，永豐銀主打日本消費最高10%回饋，即日起至6月底，於日本實體通路消費 累計滿2萬元 ，享最高10%刷卡金回饋（限量，需登錄）；聯邦銀JCB卡綁定Google Pay消費，在國內累積滿200元即贈50元刷卡金回饋，JCB卡友無論是刷實體卡或綁定Google Pay付款，在韓國實體商店消費累積滿70萬韓元，登錄可享最高10%刷卡金回饋。

根據交通部觀光署統計，今（2026）年前2月國人出境前往日本的人次年增26%，永豐銀行現金回饋JCB卡貼心推出專屬優惠，主打日本消費最高10%回饋，即日起至6月底，於日本實體通路消費 累計滿2萬元 ，享最高10%刷卡金回饋（限量，需登錄），讓旅客在日本購物、餐飲、交通等各項消費都能輕鬆累積回饋，減輕旅費負擔，放大遊日基金。

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永豐銀表示，日本具備高普及率的JCB卡正式上線串接Google Pay後，旗下已全面串接三大國際發卡組織與二大行動支付服務 ，為客戶提供完整、便利的金融工具，即日起，持卡人將JCB卡綁定Google Pay後，可於全球支援感應支付的場域使用，日常或跨境消費更為便利。

聯邦銀與JCB國際組織合作發行多張信用卡，包括吉鶴卡、全國加油聯名卡、微風聯名卡等卡別，持卡人即日起可將JCB卡加入至Google錢包，即可透過Google Pay使用手機感應輕鬆完成付款。

聯邦銀同時推出限量綁卡好禮，於今（2026）年4月1日至6月30日，持聯邦JCB卡綁定Google Pay消費，在國內累積滿200元即贈50元刷卡金回饋；此外，趁著韓國旅遊旺季來臨，同步提供高額購物加碼回饋，JCB卡友無論是刷實體卡或綁定Google Pay付款，在韓國實體商店消費累積滿70萬韓元，登錄可享最高10%刷卡金回饋。

吉鶴卡「日本旅遊祭」行動支付加碼回饋活動仍持續廣受好評，4月1日起將行動支付裝置擴大納入Google Pay，在日本以行動支付(APPLE Pay、Google Pay)付款最高可享11%回饋，包括日幣消費2.5%無上限、行動支付加碼最高2.5%、11大熱門商店加碼3%，涵蓋旅客最常造訪的7-ELEVEN、LAWSON、東京迪士尼、大阪環球影城、Bic Camera、唐吉訶德、Yodobashi等。6月30日前，新戶於日本實體商店購物再享額外3%回饋，多重疊加最高達11%，4月30日前搭配JCB國際組織限時加碼優惠，持聯邦JCB卡在日本實體商店消費累積滿10萬日圓，登錄再享最高10%刷卡金回饋。

