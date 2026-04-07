海豐國際去年逆勢獲利增19%　專營亞洲區間航線、獲利率贏前九大

▲海豐國際去年獲利率贏前九大貨櫃船公司。（圖／取自海豐官網）

記者張佩芬／台北報導

Alphaliner數據顯示，去年全球前九大貨櫃船公司(龍頭地中海航運非上市公司)獲利年減57.36%，但是排名全球第14的中國大陸海豐國際(1308.HK)卻逆勢成長，獲利年增18.9%，獲利率高達35.84%，賺贏前九大貨櫃船公司。

去年在前九大當中，我國萬海航運(2615)獲利率23.7%排第一，長榮海運(2603)19.6%居次，中遠海運獲利率以17.9%列第三、韓新遠洋HMM14.0%列第四、以星航運12.8%列第五、陽明海運(2609)9.1%列第六、赫伯羅德以5.1%列第七、馬士基4.0%列第八、日本海洋網船務(ONE)以2.7%列第九。

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國內業界高階指出，海豐能擁有高獲利率，主要原因是該公司專注於亞洲區間航線，營運風險低於遠洋航線。我國萬海航運在2020年之前，也是專注於亞洲區間航線，台灣股市資訊網訊息顯示，萬海在1995-2019年間，僅金融海嘯爆發後的2009年出現過虧損，EPS-0.77元。

2020年新冠疫情爆發後，萬海原僅租艙位營運的美西線開始租船與購買二手船大力擴充，並擴大到美東線，疫情三年累積EPS分別為5.1元、42.35元與33.17元，2023年EPS-2.07元，2024與2025年分別為16.89與11.70元，去年美國線營收佔比達23%。

這位業界高階認為，萬海如今晉身國際大船公司之列，但也承擔遠洋線明顯高於亞洲區間航線的營運風險，而海運市場近幾年地緣政治風險加大，未來市場發展如何有待時間驗證。

海豐國際去年營收34.12億美元，年增11.6%，歸屬母公司淨利12.23億美元，年增18.9%，淨利率升至36.1%，經營活動現金流淨額達到14.01億美元，年增21.0%。另公司計息銀行借款大幅降至1894萬美元，年減88.6%，資本負債比率降至0。

海豐在年報中明確表示，其專注服務亞洲貿易市場，並已構建覆蓋中國、日本、韓國、東南亞、印度等地的密集航線和物流網路。截至2025年末，海豐經營的貨櫃船達到119艘，年增加5艘，自有船佔比約80%，全年貨櫃運量為384.75萬箱(20呎櫃)，年增加27.74萬箱，年增率7.21%。

今年3月26日，海豐加造6艘1100箱貨櫃船，加上連去年12月26日簽訂的4艘同型船，合計共10艘1100箱新船，單艘造價為2280萬美元，預計於2028年3月至8月陸續交付，由揚子江船業旗下船廠承造。