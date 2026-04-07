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南山人壽「四合願」串綠色走廊　全球人壽總部估Q4啟用

南山人壽董事長尹崇堯3月宣佈啟動「四合願」計畫，圖為「南山信義 A26」 新建大樓上樑祈福典禮，左為台北市長蔣萬安。（圖／報系資料照）

▲南山人壽董事長尹崇堯3月宣佈啟動「四合願」計畫，圖為「南山信義 A26」 新建大樓上樑祈福典禮，左為台北市長蔣萬安。（圖／資料照／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

近幾年企業包括金控、保險業等在不動產管理、投資趨勢，已從單純的「資產配置」轉向更深層「資產活化」與「符合新國際會計準則」，像是積極推動老舊辦公大樓重建都更，鎖定「地上權」等標的。

南山人壽近期最受關注的上樑案為2026年3月5日舉行的「南山信義 A26」 新建大樓上樑祈福典禮。該案是台北市首件結合「地上權」與「危老重建」的指標性開發案，象徵信義計畫區金融商圈的新里程碑。

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隨着A26的完工，南山人壽在信義區擁有的商辦總樓地板面積將高達逾 12.2 萬坪，穩坐「信義區最大房東」的地位。該大樓未來的租賃行情預計將成為信義區頂級商辦的新錨點，市場預估每坪租金有機會挑戰 5,000元以上。

南山人壽企業總部位於北市莊敬路，緊鄰信義路、101大樓附近，在A26上樑典禮中，南山人壽董事長尹崇堯宣佈啟動「四合願」計畫，串聯南山人壽在信義計畫區的四棟核心大樓，打造完整的經濟綠色走廊。

「四合願」綠色走廊起點，為二十多年前南山人壽為該區第一家進駐設立企業總部的南山金融中心，延伸到台北南山廣場、南山信義A26新大樓（原信義區行政中心）以及預計2028年完工啟用南山A21綠環塔（前身為世貿三館），該建築預計串聯北市府大樓、連結信義區空橋系統連接，讓民眾可從捷運淡水信義線101站通行至板南線市府站。

南山信義 A26 新建工程位於台北市信義區，原為「信義區行政中心」舊址，鄰近台北101。樓高30層，地下3層，定位為頂級智慧商辦大樓，開發投資金額約新台幣250億元。2026年3月上樑，預計2027年初正式落成啟用。該建築同時挑戰 LEED 與 WELL 兩項國際綠建築與健康建築認證。

全球人壽位於北市敦化商圈新總部，主視覺意象為蝴蝶。（圖／全球人壽提供） 

▲全球人壽位於北市敦化商圈新總部，主視覺意象為蝴蝶。（圖／全球人壽提供） 

全球人壽在房產布局上正處於「資產結構優化」的關鍵期，不僅積極打造全新企業總部，更將觸角延伸至物流倉儲商辦等。截至 2026 年，其不動產配置約佔總資產的 4% 至 5%；包括自用、出租等為北市民權大樓、八德路希望園區、新北市中和商業大樓、長昇鴻商業大樓等，以及台北市新總部大樓工程。

目前正在興建中的全新總部園區為財政部國有財產署的「台北市松山區民生段國泰營區土地設定70年地上權案」基地，2020年6月全球人壽以97.8億元標下取得70年地上權，該基地鄰近松山機場，位於敦化北路及民權東路交叉口東南側，面積約2,982坪，是台北市近年來極具指標性的金融辦公大樓興建案，打造敦北商圈的新地標。

全球人壽總部園區自2023年2月動工，由義大利Archea Associati事務所著名建築師Prof. Marco Casamonti 操刀規劃，林秀芬建築師事務所負責設計與監造，並由潤弘精密工程負責營造，為繼「希望園區」後再次攜手合作，整體建築以「飛舞的蝴蝶」為意象，象徵企業穩健經營下的破蛹蛻變。

總部大樓規劃為南北兩棟地上13層及11層鋼構帷幕建築，包括辦公、商業空間及地下4層停車場，總樓地板面積超過23,000坪，已於2025年6月舉行上樑典禮，預計今年第 4 季正式啟用，屆時進駐2000名員工，並規畫釋出約 5,000 至 6,000 坪對外招租。

全球人壽企業總部預計2026年底前啟用，圖為全球人壽董事長林文惠。（圖／方萬民攝） 

▲全球人壽企業總部預計2026年底前啟用，圖為全球人壽董事長林文惠。（圖／CTWANT提供）

此外，台北市忠孝新生商圈的指標性建築全球人壽希望園區，於2016年由全球人壽取得 70 年地上權，並於 2021 年底正式落成啟用，位於新生南路與八德路交叉口，緊鄰光華商圈與三創生活園區，由義大利建築師 Marco Casamonti 操刀，建築採弧形退縮設計，如同一雙臂膀般環抱「榕」而興建，成為園區外觀最大特色。

其中最大亮點即是完整保留了「台北市第一號保育老樹『榕』」，讓建築圍繞著百年老樹興建，達成與自然共生的目標。

隨新總部落成，全球人壽已於2026年3月處分信義區松仁路商辦「松仁大樓」，以 60.02 億元售予興富發子公司元盛國際興業，處分利益約24.7億元；同時也在桃園多處投資物流倉儲。

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關鍵字： 周刊王南山人壽全球人壽

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