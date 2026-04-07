美伊談「停火」！台積電漲40元至1850　台股漲逾612點收復33100

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美伊停火談判持續，美股4大指數全面收漲，台股今（7日）以32671.52點開出，指數上漲99.09點，漲幅0.3％。隨後指數進一步上漲逾612.82點至33185點，收復33100點整數關卡。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到1850元，漲幅2.21％；鴻海（2317）上漲2元至195元；聯發科（2454）上漲15元至1480元；廣達（2382）上漲2.5元來到287元；長榮（2603）上漲0.5元至203元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲165.21點或0.36％，收在46669.88點；標準普爾500指數上漲29.14點或0.44％，收6611.83點；那斯達克指數上漲117.16點或0.54％，收在21996.34點；費城半導體指數上漲82.72點或1.06％，收7916.11點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|46669.88
|▲165.21
|▲0.36%
|S&P500
|6611.83
|▲29.14
|▲0.44%
|NASDAQ
|21996.34
|▲117.16
|▲0.54%
|費城半導體指數
|7916.11
|▲82.72
|▲1.06%
資料來源：證交所
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